Einbruchsserie in Villach-Land: Unbekannte Täter plündern vier Gebäude

Derzeit noch unbekannte Täter brachen in der Nacht auf den 18. Juni 2026 in insgesamt vier Objekte im Bezirk Villach-Land ein, das teilte am heutigen Donnerstag die Kärntner Polizei mit.

Die unbekannten Täter verschafften sich mittels eines bislang unbekannten Werkzeugs Zutritt zu den Gebäuden. „Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt“, heißt es weiter. Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch.