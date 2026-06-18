Bauarbeiten: Hier müssen Autofahrer in Villach mit Behinderungen rechnen

In den kommenden Tagen beginnen in der Vassacher Straße, der Italiener Straße und der Ossiacher Zeile Maßnahmen zur so genannten Mischwasserentflechtung. Diese entlasten in weiterer Folge das Kanalnetz.

In der Vassacher Straße, Italiener Straße und in der Ossiacher Straße kommt es künftig zu Arbeiten.

In der Vassacher Straße, Italiener Straße und in der Ossiacher Straße kommt es künftig zu Arbeiten.

Unter Mischwasserentflechtung versteht man die Entkoppelung von Entwässerungsflächen vom Kanalnetz. Das bedeutet, dass Niederschlagswässer gereinigt werden und im anstehenden Untergrund versickern. Das führt zu einer Entlastung sowohl des Kanalnetzes als auch der Kläranlage, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit.

Start voraussichtlich am 22. Juni

„Wir müssen davon ausgehen, dass Starkregenereignisse in Zukunft zunehmen werden, daher planen wir schon jetzt vor und schaffen die Voraussetzung für eine intelligente Nutzung des Regenwassers“, sagt Baureferent Stadtrat Harald Sobe. In den kommenden Wochen werden zuerst in der Vassacher Straße, danach der Italiener Straße und schließlich der Ossiacher Zeile umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Der voraussichtliche Start ist am 22. Juni 2026.

Verkehrsbehinderungen und Umleitungen

Mit Verkehrsbehinderungen ist teilweise zu rechnen, alle Baustellen werden ausgeschildert, wo es notwendig ist, erfolgen Umleitungen. „Wir ersuchen um Verständnis für die Bauarbeiten und bedanken uns schon jetzt für die Geduld der Verkehrsteilnehmer:innen“, sagt Stadtrat Harald Sobe abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 19:42 Uhr aktualisiert