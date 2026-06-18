Die Bilder! Grill-Neuheit am Wörthersee eröffnet

Viel los am Donnerstagabend am Casinoplatz 3 in Velden. Zur offiziellen Eröffnung lud Feinkost Frierss am See - und bekannte Gesichter der Region gaben sich im äußerst gastfreundlichen Rahmen die Ehre.

Zum Beispiel KAC-Boss Oliver Pilloni, der sich ein Bild vom neuen Standort des traditionsreichen Unternehmens machte. Oder auch die Nachbarn wie Hotel-Grande Tono Wrann und Tourismus-Chef Hannes Markowitz sowie Elektro-Profi Gerald Kohlmayer. Die Fleischindustrie hat es nicht leicht aktuell. Frierss will mit Kundenberatung und Qualität dem Trend trotzen.

„Wir sind angekommen in Velden“

„Jetzt geht es eigentlich los. Wir sind angekommen in Velden und freuen uns einfach, dass wir jetzt den fünften Standort eröffnet haben. Ein ganz besonderer Standard, weil das Herzstück ist der besondere Raum…“, heißt es von den fleißigen Machern, „den Dry Aging Room gibt es nirgends in Kärnten als bei uns.“

Seit 128 Jahren in Villach

Doch der Reihe nach. Der Stammbetrieb steht bekanntermaßen seit 128 Jahren in Villach. Nun will das Unternehmen am Hotspot des Wörthersees den nächsten Schritt gehen. Eben mit dem Gewissen etwas und – dem besonderen Raum. „Da kommen die ganzen Rinderrücken hin, reifen wochenlang bei einer bestimmten Temperatur und erhalten damit am Ende des Zeitraums letztendlich eine besondere zarte Note. Für den Grill zum Beispiel.“ Das ließen sich Pilloni und Co. erst recht schmecken …