80 Prozent der Mikroelektronik-Wertschöpfung entstehen im Süden Österreichs

Autos, Smartphones, Haushaltsgeräte oder Künstliche Intelligenz: Ohne Mikrochips läuft heute kaum noch etwas. Dass Kärnten und die Steiermark dabei eine Schlüsselrolle spielen, ist vielen nicht bewusst. Doch rund 80 Prozent der österreichischen Mikroelektronik-Wertschöpfung entstehen mittlerweile in den beiden Bundesländern. Diese Bilanz zog der SILICON ALPS Cluster anlässlich seines zehnjährigen Bestehens in Villach.

Diskussion über Bilanz und Zukunft

Das Netzwerk verbindet Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und öffentliche Partner aus der Mikroelektronik- und Softwarebranche. Bei einem Pressegespräch in Villach diskutierten kürzlich Landeshauptmann Daniel Fellner, der steirische Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer, Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Stefanie Rud, CEO von

Ortner Reinraumtechnik, Matthias Pirs, Director Corporate Affairs bei AT&S, sowie Robert Gfrerer, CEO des SILICON ALPS Clusters, über die Bilanz der vergangenen zehn Jahre und

die Zukunftsperspektiven des Technologie- und Wirtschaftsstandorts Südösterreich.

Vom regionalen Projekt zum europäischen Netzwerk

Was vor zehn Jahren als regionale Initiative begann, hat sich nach Angaben des Clusters zu einem der wichtigsten Mikroelektronik-Netzwerke Europas entwickelt. Heute gehören mehr als 140 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Institutionen dazu. Seit 2022 wurden gemeinsam mit Betrieben 15 Forschungs- und Innovationsprojekte umgesetzt. Dabei flossen laut Silicon Alps rund 13,5 Millionen Euro an EU-Förderungen in die Region.

Chips als Schlüsseltechnologie

Die Bedeutung der Branche ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Spätestens seit den weltweiten Lieferengpässen während der Corona-Pandemie gilt die Halbleiterproduktion als strategisch wichtige Industrie. In Villach und der Steiermark haben sich deshalb zahlreiche Unternehmen und Forschungseinrichtungen angesiedelt, die an Mikrochips, Elektroniksystemen und Zukunftstechnologien arbeiten.

So sieht die Zukunft aus

Der Blick richtet sich inzwischen aber längst über klassische Halbleiter hinaus. Themen wie Künstliche Intelligenz, moderne Chip-Verpackungstechnologien, Photonik oder Quantentechnologien gelten als nächste große Entwicklungsschritte.