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/ ©Montage: Augstein & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt Gutta Sladky mit einem Blumenstrauß. Neben ihr stehen brennende Kerzen und weiße Rosen. Es ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme.
Die Stadt Villach verliert ihre älteste Bewohnerin.
Villach
19/06/2026
Mit 106 Jahren

Älteste Villacherin schloss für immer ihre Augen

Villach trauert um seine älteste Einwohnerin: Gutta Sladky ist am 16. Juni im Beisein ihrer Familie verstorben. Erst vor Kurzem feierte die Pensionistin noch ihren 106. Geburtstag.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Villach verabschiedet sich von seiner ältesten Einwohnern. Gutta Sladky ist am vergangenen Dienstag, dem 16. Juni 2026, im Alter von 106 Jahren verstorben. Die Seniorin wurde kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs geboren und lebte ursprünglich in Annenheim, wo ihr Vater Ludwig Aichelberg zum Begründer der Kanzelbahn wurde.

Trauer in Villach

In ihrer Freizeit widmete sich Sladky leidenschaftlich der Gartenarbeit und unternahm viele Reisen im In- sowie Ausland. Medienberichten zufolge findet die Verabschiedung am Freitag, dem 3. Juli 2026, um 11 Uhr, in der Zeremonienhalle auf dem Zentralfriedhof in Villach statt.

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