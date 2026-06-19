Kärntner Motorradschmiede rutscht in Insolvenz

Über das Vermögen der road rutter GmbH in Villach wurde am Freitag ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Schulden belaufen sich auf rund 40.600 Euro.

Die im Jahr 2006 gegründete road rutter GmbH aus Villach befindet sich in einer finanziellen Schieflage. Nachdem der Handel mit Mopeds und Motorrädern bereits vor Jahren eingestellt wurde, konzentrierte sich das Unternehmen zuletzt rein auf deren Reparatur. Nun musste der Betrieb jedoch Insolvenz anmelden. „Der Betreiber konnte den Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern […] nicht nachkommen“, heißt es vonseiten des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV). Hauptgläubiger ist dabei das Finanzamt der Republik Österreich. „Darüber hinaus wurde die Liquidität des Unternehmens Schritt für Schritt aufgebraucht.“ Inzwischen fehlt das nötige Kapital, um die restlichen Verbindlichkeiten zu begleichen.

40.600 Euro Schulden

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mitteilt, stehen den Passiva von rund 98.500 Euro Vermögenswerte in Höhe von 59.400 Euro gegenüber. Von der Insolvenz sind vier Gläubiger und ein Dienstnehmer betroffen. Angedacht ist die Fortführung des Unternehmens sowie der Abschluss eines Sanierungsplanes mit einer Quote von 20 Prozent. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 14. Juli 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Michael Lassnig bestellt.