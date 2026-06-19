Videoüberwachung in Villach: Neue Kameras werden aktuell montiert

Mit der Ausweitung der Videoüberwachung in der Villacher Innenstadt wurde eine langjährige Forderung des Gemeinderates nun erfüllt. Aktuell werden fünf Kameras montiert.

Eine der neuen Überwachungskameras wurde bereits am Rathausplatz installiert.

Eine der neuen Überwachungskameras wurde bereits am Rathausplatz installiert.

Der Villacher Stadtsenat hat im Mai 2026 die Ausweitung der Videoüberwachung in der Innenstadt beschlossen. 5 Minuten berichtete. Aktuell werden die fünf Kameras im Bereich des Hauptbahnhofes, der Draulände, dem Hauptplatz und dem Rathausplatz montiert. Darüber informierte die Stadt am Freitag in einer Pressemitteilung. Primärer Zweck sei es, Straftaten zu verhindern. Das Videomaterial kann bei Ermittlungen nämlich als Beweis herangezogen werden und zur Aufklärung beitragen. Weiters sollen die Kameras das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken. „Es wäre unsinnig, im Jahre 2026 auf zeitgemäße und bewährte technische Hilfsmittel zu verzichten. Die Kameras werden unserer Exekutive und damit der Bevölkerung helfen“, betont Bürgermeister Günther Albel (SPÖ).

©Theresa Pewal Am Foto: Bürgermeister Günther Albel

Fühlst du dich persönlich sicherer, wenn du weißt, dass diese Plätze videoüberwacht werden? Ja, auf jeden Fall. Da gehe ich abends mit einem besseren Gefühl durch die Stadt. Nein, mein Sicherheitsgefühl ändert sich dadurch überhaupt nicht. Eher im Gegenteil. Das gibt mir das Gefühl, dass Villach unsicherer geworden ist. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Neue Kameras in Villach

Die rechtliche Grundlage wurde im Vorjahr durch eine Initiative von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) geschaffen. Er betont: „Die Erweiterung der Videoüberwachung in Villach, die nun in Betrieb geht, ist eine wichtige Lösung für die Sicherheit der Villacher Bevölkerung. Ich danke allen Beteiligten der Stadt Villach und auch der Landespolizeidirektion und dem Stadtpolizeikommandanten für die enge und vor allem lösungsorientierte Vernetzung.“ Tatsächlich gingen der Inbetriebnahme intensive und konstruktive Dialoge zwischen der Stadt, dem Stadtpolizeikommando und der Landespolizeidirektion voraus.

©Parlamentsdirektion/Ulrike Wieser Am Foto: Innenminister Gerhard Karner

Polizei erhält digitale Unterstützung

Gemeinsam wurde evaluiert, welche Standorte für den Ausbau in Frage kommen. Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß unterstreicht: „Der Ausbau der Videoüberwachung im Stadtgebiet ist ein weiterer Baustein unserer polizeilichen Sicherheitsarchitektur in Villach. Damit stärken wir das subjektive Sicherheitsgefühl und optimieren unsere Möglichkeiten bei der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten.“

© Landespolizeidirektion Kärnten Am Foto: Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 10:40 Uhr aktualisiert