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/ ©Montage: Stadt Villach/Kofler
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt die neuen sicherheitspolizeilichen Videokameras in Villach.
Eine der neuen Überwachungskameras wurde bereits am Rathausplatz installiert.
Villach
19/06/2026
Für mehr Sicherheit

Videoüberwachung in Villach: Neue Kameras werden aktuell montiert

Mit der Ausweitung der Videoüberwachung in der Villacher Innenstadt wurde eine langjährige Forderung des Gemeinderates nun erfüllt. Aktuell werden fünf Kameras montiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
2 Minuten Lesezeit(272 Wörter)
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Der Villacher Stadtsenat hat im Mai 2026 die Ausweitung der Videoüberwachung in der Innenstadt beschlossen. 5 Minuten berichtete. Aktuell werden die fünf Kameras im Bereich des Hauptbahnhofes, der Draulände, dem Hauptplatz und dem Rathausplatz montiert. Darüber informierte die Stadt am Freitag in einer Pressemitteilung. Primärer Zweck sei es, Straftaten zu verhindern. Das Videomaterial kann bei Ermittlungen nämlich als Beweis herangezogen werden und zur Aufklärung beitragen. Weiters sollen die Kameras das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken. „Es wäre unsinnig, im Jahre 2026 auf zeitgemäße und bewährte technische Hilfsmittel zu verzichten. Die Kameras werden unserer Exekutive und damit der Bevölkerung helfen“, betont Bürgermeister Günther Albel (SPÖ).

Bild auf 5min.at zeigt Villacher Bürgermeister Günther Albel
©Theresa Pewal
Am Foto: Bürgermeister Günther Albel

Fühlst du dich persönlich sicherer, wenn du weißt, dass diese Plätze videoüberwacht werden?

Ja, auf jeden Fall. Da gehe ich abends mit einem besseren Gefühl durch die Stadt.
Nein, mein Sicherheitsgefühl ändert sich dadurch überhaupt nicht.
Eher im Gegenteil. Das gibt mir das Gefühl, dass Villach unsicherer geworden ist.

Neue Kameras in Villach

Die rechtliche Grundlage wurde im Vorjahr durch eine Initiative von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) geschaffen. Er betont: „Die Erweiterung der Videoüberwachung in Villach, die nun in Betrieb geht, ist eine wichtige Lösung für die Sicherheit der Villacher Bevölkerung. Ich danke allen Beteiligten der Stadt Villach und auch der Landespolizeidirektion und dem Stadtpolizeikommandanten für die enge und vor allem lösungsorientierte Vernetzung.“ Tatsächlich gingen der Inbetriebnahme intensive und konstruktive Dialoge zwischen der Stadt, dem Stadtpolizeikommando und der Landespolizeidirektion voraus.

Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist Innenminister Gerhard Karner mit Zetteln in der Hand bei einer Parlamentssitzung.
©Parlamentsdirektion/Ulrike Wieser
Am Foto: Innenminister Gerhard Karner

Polizei erhält digitale Unterstützung

Gemeinsam wurde evaluiert, welche Standorte für den Ausbau in Frage kommen. Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß unterstreicht: „Der Ausbau der Videoüberwachung im Stadtgebiet ist ein weiterer Baustein unserer polizeilichen Sicherheitsarchitektur in Villach. Damit stärken wir das subjektive Sicherheitsgefühl und optimieren unsere Möglichkeiten bei der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten.“

Das Bild auf 5min.at zeigt die Kärntner Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß.
© Landespolizeidirektion Kärnten
Am Foto: Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 10:40 Uhr aktualisiert
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