Schutz geistigen Eigentums: Infineon gewinnt weitere Patentverfahren im GaN-Sektor

Das Landgericht München hat in zwei weiteren Patentverletzungsverfahren zwischen Infineon Technologies und Innoscience im Bereich der Galliumnitrid-(GaN)-Technologie zugunsten von Infineon entschieden.

Darüber hinaus wird Innoscience zur Zahlung von Schadenersatz an Infineon verpflichtet, wie das Unternehmen mit einem Standort in Villach berichtet.

Darüber hinaus wird Innoscience zur Zahlung von Schadenersatz an Infineon verpflichtet, wie das Unternehmen mit einem Standort in Villach berichtet.

In den Verfahren geht es um die unerlaubte Nutzung der von Infineon patentierten GaN-Technologien durch das chinesische Unternehmen Innoscience. Das Gericht verbietet Innoscience, weitere patentverletzende Produkte in Deutschland herzustellen, zu verkaufen und zu vermarkten. Darüber hinaus wird Innoscience zur Zahlung von Schadenersatz an Infineon verpflichtet, wie das Unternehmen mit einem Standort in Villach berichtet.

Eigentumsrechte von Infineon verletzt?

Gerichte und Behörden in den USA und in Deutschland haben wiederholt festgestellt, dass Produkte von Innoscience geistige Eigentumsrechte von Infineon verletzen. Bereits am 1. August 2025 hatte das Gericht in einem ersten deutschen Verfahren gegen Innoscience entschieden. Am 7. Mai stellte zudem die Full Commission der US International Trade Commission (ITC) fest, dass Innoscience ein Infineon-Patent im Bereich der GaN-Technologie verletzt habe. GaN spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Stromversorgungssysteme für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Technologien für erneuerbare Energien, Rechenzentren, Industrieautomatisierung und Elektrofahrzeuge.

Geistiges Eigentum verteidigen

„Das heutige Urteil zeigt den Wert unseres GaN-Portfolios und verdeutlicht, dass wir unser geistiges Eigentum energisch verteidigen und uns für einen fairen Wettbewerb einsetzen“, sagt Johannes Schoiswohl, Senior Vice President und Leiter der GaN Systems Business Line von Infineon.