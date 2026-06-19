Frau (79) verwechselte Bahnsteig mit Straße: Ermittlungen laufen bereits

Nach dem schweren Zugunglück in Lind-Rosegg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf fahrlässige Gemeingefährdung. Eine Autofahrerin war auf den Gleisen steckengeblieben.

Nach dem schweren Zugunfall beim Bahnhof Lind-Rosegg (Bezirk Villach-Land) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf fahrlässige Gemeingefährdung. Eine 79-jährige Autofahrerin hatte sich verirrt und war im Gleisbereich steckengeblieben, woraufhin ein Railjet ihren Wagen rammte – wir haben berichtet.

Mit dem Auto aufgesessen

Die Pensionistin hatte ihren Pkw glücklicherweise noch rechtzeitig vor der Kollision unverletzt verlassen. Der durchfahrende Zug schleifte das Auto nach dem Aufprall etwa 400 Meter weit mit, bis es sich unter dem Triebfahrwerk verkeilte und Feuer fing. Die 86 Passagiere des Railjets wurden sofort evakuiert. Ein Alkotest bei der Unfalllenkerin verlief negativ. Werner Pucher von der Landespolizeidirektion Kärnten erklärte in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ dazu: „Der Unfallhergang ist mittlerweile klar. Die Frau ist über eine Grünfläche zum Bahnsteig gefahren, bei dem es einen Niveauunterschied zum Gleis gibt, dort ist die Frau mit dem Auto aufgesessen. Ihr Auto blieb hängen und ragte mit der Vorderachse und der Front über den Bahnsteig hinaus in den Gleisbereich.“

©klagenfurt_elite Das Fahrzeug wurde vollständig zerstört.

Zug mit Winken warnen

Da sich das Fahrzeug nicht mehr bewegen ließ, versuchte die Frau noch, den herannahenden Zugführer durch Winken zu warnen. Trotz einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden, wodurch Autoteile meterhoch durch die Luft geschleudert wurden.