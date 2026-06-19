Irre Saxophon-Show am Wörthersee: Das ist der Hintergrund

Nanu? Neugierige Blicke und Ohren auf in der Veldener Bucht am Freitag Morgen: Denn ein illustres Motorboot war auf den See mit einem bunten Vogel gestartet. Ein Mann in knallblauem, kuriosem Spiegelanzug und vergoldetem Saxophon im Arm rockte spontan ins Wochenende hinein. Denn: Der „Spiegelman“ startete seine Sax-Show auf dem Wasser und rauschte mit Kapitän Franz Böhmer ins Instrument blasend davon.

Musiker an Bord

Am Ufer zückten etliche Passanten ihre Handys, schossen Fotos von dem schillernden Musiker. Doch was hat es mit diesem kuriosen Auftritt auf sich? „Das ist ein Spaß und eine Promo-Tour zum Sportwagentreffen fürs Rosamunde und Börserl“, erklärt Gastronom Böhmer, der mit dem Spiegelman schon seit Jahren zusammenarbeitet und in der Rosamunde am Brunnenplatz Parties feiert, „zum dritten Mal brettern wir über den See und verbreiten good Vibes zum Wochenende.“ Die Route führte vom noblen Seespitz zum malerischen Strand des Seehotel Europa vorbei, rüber zum Mint nach Maria Wörth. Auch zur Promenade nach Pörtschach ging es, natürlich zum SOL-Beach retour und der Virtuose spielte Hits, die alle kennen.

„Wochenende kann kommen“

Bei praller Hitze gab Alex Ryndenko, der lange geheimnisvolle Saxophonist, dessen Identität 5 Minuten unlängst exklusiv gelüftet hatte, in seinem Anzug bei gefühlten 60 Grad im Kostüm stundenlang Vollgas und brachte die Menschen zum Tanzen. Böhmer schilderte abschließend: „Das Wochenende kann kommen!“