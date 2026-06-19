Villacher Grüne: Karin Herkner führt neues Team in die Gemeinderatswahl

Karin Herkner führt die Villacher Grünen in die Gemeinderatswahl 2027. Die Stadtpartei setzt auf ein neu gewähltes Team aus erfahrenen Expertinnen und frischen Kräften.

Die Villacher Grünen haben ihre personellen Weichen für die Gemeinderatswahl 2027 gestellt. Bei der Mitgliederversammlung der Stadtpartei wurde Karin Herkner (46) mit großer Mehrheit auf Platz eins der Liste gewählt. Sie lebt seit 2013 wieder in Villach, verzichtet seit Februar 2026 bewusst auf ein Auto und setzt sich besonders für Kulturpolitik sowie Erinnerungskultur ein.

„Viel Beton, wenig Kultur“

Herkner blickt kritisch auf die aktuelle Stadtpolitik: „Ich danke allen für das Vertrauen. Mit unserem neuen Team wollen wir uns mit frischer Energie für das Villach einsetzen, das wir alle lieben. Denn politische Fehlentscheidungen der vergangenen Jahre hinterlassen zunehmend ihre Spuren“, so Herkner. Ihr politischer Impuls entstand aus der alltäglichen Wahrnehmung der Stadtentwicklung: „Immer mehr Beton, steigende Wohnkosten, zu wenig Raum für Kultur und oft das Gefühl, dass die Anliegen der Menschen nicht ernst genommen werden – da war für mich klar: Dagegen muss ich was tun!“

Die weiteren Listenplätze im Überblick Platz 2: Benjamin Rammel (30) – Der Innovations- und Technologiemanager will seine berufliche Expertise in den Bereichen Wirtschaft, nachhaltige Innovation und transparente Politik einbringen.

– Der Innovations- und Technologiemanager will seine berufliche Expertise in den Bereichen Wirtschaft, nachhaltige Innovation und transparente Politik einbringen. Platz 3: Marie-Christine Hopfgartner-Herold (36) – Die Expertin für Klimaschutz und Klimawandelanpassung bringt zehn Jahre Erfahrung aus dem Bundesministerium für Klimaschutz und internationalen Verhandlungen mit.

– Die Expertin für Klimaschutz und Klimawandelanpassung bringt zehn Jahre Erfahrung aus dem Bundesministerium für Klimaschutz und internationalen Verhandlungen mit. Platz 4: Susanne Zimmermann (72) – Die ehemalige Leiterin des Kindergartens Lind setzte einst Bioessen in städtischen Betreuungseinrichtungen durch und engagiert sich stark in der Integrations- und Gemeindearbeit.

– Die ehemalige Leiterin des Kindergartens Lind setzte einst Bioessen in städtischen Betreuungseinrichtungen durch und engagiert sich stark in der Integrations- und Gemeindearbeit. Platz 5: Barbara Schabata (69) – Die Psychologin und Psychotherapeutin war am Aufbau des Villacher Frauenhauses beteiligt und setzt ihren Schwerpunkt auf Frauensicherheit und Gleichstellung.

Freue mich riesig auf die Zusammenarbeit

Die Spitzenkandidatin zeigt sich zuversichtlich bezüglich der personellen Aufstellung: „Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit in diesem vielfältigen Team. Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen, Erfahrungen und Lebensrealitäten bringen sich ein. Genau diese Mischung aus frischen Perspektiven und Erfahrung ist unsere Stärke und die beste Grundlage, um Villach sozialer, lebenswerter und nachhaltiger zu gestalten“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 21:37 Uhr aktualisiert