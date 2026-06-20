Süßer Besuch: Hasen-Mama bringt Babys in Villacher Gemüsebeet zur Welt

Ganz besondere Gäste hat eine Villacherin in ihrem Gemüsegarten. Eine Hasenmana hat dort ihre Babys bekommen.

Tiere fühlen sich in Villach und Umgebung offensichtlich sehr wohl. Nach dem Reh, welches sich gerne genüsslich den Salat in Pögoriach schmecken ließ, war in Finkenstein eine Hasenfamilie in einem Garten zu Besuch.

Hasenbabys im Garten geboren

„Meine Freundin Andrea betreibt einen wunderschönen Gemüse- und Blumengarten in Finkenstein. Heute fand sie drei süße Hasenbabys in ihrem Gemüsebeet. Die Hasenmama fühlt sich offensichtlich so wohl in ihrem Garten, dass sie ihre Babys dort bekam“, erzählt eine 5-Minuten-Leserin. Im Gegensatz zu Kaninchen kommen Feldhasen komplett behaart und mit offenen Augen auf der Welt zur Welt.

Tierbabys niemals anfassen

So sü´ß die kleinen Hoppler auch aussehen, so gilt aber ganz dringend: Die Tierbabys niemals anfassen. Ausnahmen sind, wenn die Tiere offensichtlich verletzt sind. Generell kann man die Hasen beobachten, aber mit ausreichend Abstand und ohne Haustiere (wie beispielsweise Hunde).

Kurzinfo zu Hasenbabys: Nestflüchter: Im Gegensatz zu Kaninchen kommen Feldhasen komplett behaart und mit offenen Augen auf der Welt zur Welt.

Keine Höhle: Sie werden nicht in einem schützenden Bau geboren, sondern oberirdisch in einer flachen Mulde (Sasse) direkt auf der Wiese.

Überlebensstrategie: Die Babys sind fast völlig geruchlos, um keine Fressfeinde anzulocken. Die Mutter kommt nur ein- bis zweimal am Tag (meistens in der Dämmerung oder nachts) zum Säugen vorbei. Den Rest des Tages sind die Kleinen allein und ducken sich bei Gefahr flach auf den Boden. Richtiger Umgang: Wenn du ein Hasenbaby findest AUF KEINEN FALL ANFASSEN! Wenn du das Baby berührst, nimmt es den menschlichen Geruch an. Die Mutter verstößt es dann und es muss verhungern.

Abstand halten und beobachten: Das Kleine ist in den seltensten Fällen verlassen. Halte Abstand (auch mit Haustieren!), damit die Mutter sich zurücktraut.

Wann muss ich helfen? Nur wenn das Tier sichtlich verletzt ist, von einer Katze/einem Hund attackiert wurde, laut fiept oder Fliegenlarven auf sich hat, braucht es Hilfe.

Im Ernstfall: Berühre das verletzte Tier nur mit Handschuhen oder einem sauberen Tuch und kontaktiere sofort eine örtliche Wildtierauffangstation, den Tierschutzverein oder einen Tierarzt.