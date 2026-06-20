Villach: 18-Jähriger stach Jugendlichen (16) mit einem Messer in die Brust

Ein nächtliches Treffen von Jugendlichen in einem Waldstück bei Villach endete blutig. Nach einem heftigen Streit wurde ein 16-Jähriger durch einen Messerstich in die Brust schwer verletzt.

Nach der Messerattacke im Wald wurde das 16-jährige Opfer in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Nach der Messerattacke im Wald wurde das 16-jährige Opfer in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

In einem Waldstück im Raum Villach ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Streit unter Jugendlichen eskaliert. Gegen 00:20 Uhr gerieten ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger – beide wohnhaft in Villach und Umgebung – aneinander. Im Zuge jener Auseinandersetzung verletzte der ältere der beiden den Jüngeren schwer.

Schwere Verletzungen

Der 18-Jährige fügte dem 16-Jährigen mit einem Messer einen Stich in die Brust zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde das Opfer durch den Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Jugendliche befindet sich auf der dortigen Abteilung „ELKI“, es besteht laut aktuellen Informationen der Polizei keine Lebensgefahr mehr Die genauen Hintergründe und das Motiv der Tat sind derzeit noch völlig unklar, das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 15:52 Uhr aktualisiert