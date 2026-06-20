Unwetter in Villach: Überflutungen und Hagel sorgen für Verkehrschaos

Heftige Regenfälle fluten Straßen und Geschäfte in Villach. Wir haben erste Videos und Informationen für euch.

Heftige Regenfälle haben am frühen Abend in Villach zu massiven Überschwemmungen geführt. Kurz vor halb sechs gingen in der Redaktion zahlreiche Meldungen von Bürgern ein, die das Ausmaß des Unwetters dokumentierten, auch Hagel war zu sehen.

©Leser | Das Wasser auf den Straßen sorgt für Stau.

Unterführung voller Wasser

Besonders extrem stellt sich die Situation im Bereich einer Unterführung dar. Ein Augenzeuge berichtet direkt von vor Ort: „Bei der Ossiacher Zeile, bei der Unterführung steht das Wasser.“ Auf mehreren Videos ist zu sehen, wie das Wasser regelrecht aus dem Boden qualmt und die Fahrbahnen komplett flutet.

©klagenfurt_elite Ebenso hagelt es in Villach.

„Es steht alles“

Die Polizei sowie weitere Einsatzkräfte stehen bereits im Einsatz, um die Gefahrenstellen abzusichern, da der Verkehr örtlich völlig zum Erliegen gekommen ist. Ein weiterer Leser meldet: „Es steht alles.“

©Klagenfurt_Elite/KK In der Unterführung steht das Wasser.

Wasser dringt in Geschäfte ein

Nicht nur die Hauptverkehrsadern sind betroffen. Auch aus der Gerbergasse werden erhebliche Überflutungen gemeldet: hier steht das Wasser den Passanten teils bis über die Knöchel. Die Wassermassen machen derweil auch vor Gebäuden nicht halt: Das Video eines weiteren Lesers zeigt, wie der Starkregen bereits in eine Geschäftsfläche eindringt und dort für Schäden sorgt.

©Leser Die Wassermassen machen derweil auch vor Gebäuden nicht halt.

„Autos sind stecken geblieben“

Erste Keller stehen in Villach bereits unter Wasser – die Feuerwehren sind im Einsatz. Leser berichten außerdem, dass die Polizei bei Unterführungen den Verkehr regelt. „Autos sind dort stecken geblieben“, heißt es gegenüber 5 Minuten Villach.

„Sind im Dauereinsatz“

Mittlerweile bestätigten auch die Einsatzkräfte aus Villach, dass sie aufgrund des Starkregens aktuell im Dauereinsatz sind. Demnach kommt es zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet von Villach.

Weitere Unterführungen betroffen

Wie etliche Leser berichten, spricht man mittlerweile von mehreren Unterführungen, welche von der Polizei abgesperrt werden. Aktuell wird darum gebeten, jene Bereiche großflächig zu meiden.

©Leser | Ein Blick auf eine gesperrte Unterführung in Villach.

©5 Minuten

Erstes Fahrzeug wird abgeschleppt

Mittlerweile erreichte die Redaktion eine weitere Lesermeldung: Im Bereich der Unterführung an der Ossiacher Zeile wurde ein Abschleppwagen gesichtet. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass dort ein Fahrzeug in den Wassermassen steckengeblieben ist. Ein Augenzeuge berichtet: „Der Wagen bewegt sich nicht mehr.“

©Leser Der Pkw wird gerade abgeschleppt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 18:23 Uhr aktualisiert