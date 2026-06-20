Unfall auf Millstätter Straße: Motorradfahrer (39) verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Samstag auf der B98 im Bereich Innere Einöde gestürzt und verletzt worden. Nach der Erstversorgung wurde er ins LKH Villach gebracht, die Straße war rund eine Stunde gesperrt.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch eine zufällig anwesende Ärztin und dem Roten Kreuz von der Rettung in das LKH Villach gebracht.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch eine zufällig anwesende Ärztin und dem Roten Kreuz von der Rettung in das LKH Villach gebracht.

Ein 39 Jahre alter Motorradlenker aus dem Bezirk Villach stürzte am 20. Juni, gegen 12.35 Uhr auf der Millstätter Straße, B 98, im Bereich Innere Einöde aus unbekannter Ursache und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung durch eine zufällig anwesende Ärztin und dem Roten Kreuz von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Im Einsatz stand die FF Winklern/Einöde mit 20 Personen. Die B 98 musste bis 13.35 Uhr während der Unfallaufnahme für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 19:04 Uhr aktualisiert