Nächstes Wochenende ist es soweit: „THE CITY ROCKS“ startet in die zweite Runde

Nach dem großen Erfolg im März geht das Musikfestival „THE CITY ROCKS“ in Villach in die nächste Runde. Am Samstag, den 27. Juni 2026, verwandelt sich die gesamte Innenstadt bei freiem Eintritt in eine riesige Konzertbühne.

Das Event belebt die Gastronomie und die Innenstadt von Villach bei freiem Eintritt für alle Besucher.

Das Event belebt die Gastronomie und die Innenstadt von Villach bei freiem Eintritt für alle Besucher.

Der Sound der Stadt kehrt zurück: Am Samstag, den 27. Juni 2026, verwandelt sich die Villacher Innenstadt bei der „THE CITY ROCKS – Summer Stage“ in ein riesiges Open-Air-Festival. Das Konzept, unter dem Motto „The city is your stage“, holt die Musik direkt dorthin, wo das Leben pulsiert: in die Gastgärten, Auslagen, Cafés und Bars der lokalen Betriebe. Der Eintritt ist überall absolut kostenlos.

Statt 16 gibt es 23 Bühnen

Aufgrund des Andrangs und des begeisterten Feedbacks von Gästen und Gastronomen beim ersten „Spring Warm-up“ im März werden dieses Mal 23 Bühnen in der gesamten Stadt bespielt. „Der Vibe bei unserer Erstausgabe war wirklich erstaunlich. Das Feedback hat uns gezeigt, dass Villach hungrig nach Livemusik ist“, freut sich Projekt-Initiator Michael Spanring-Sternig.

Ein ganzer Tag voller Sommer-Soundtrack

Das musikalische Programm erstreckt sich von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends und deckt fast jeden Geschmack ab. Die Bandbreite reicht von entspannten Acoustic-Sessions am Vormittag über rockige Live-Shows bis hin zu elektronischen Club-Nächten.