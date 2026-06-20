Nächstes Wochenende ist es soweit: „THE CITY ROCKS“ startet in die zweite Runde
Nach dem großen Erfolg im März geht das Musikfestival „THE CITY ROCKS“ in Villach in die nächste Runde. Am Samstag, den 27. Juni 2026, verwandelt sich die gesamte Innenstadt bei freiem Eintritt in eine riesige Konzertbühne.
Der Sound der Stadt kehrt zurück: Am Samstag, den 27. Juni 2026, verwandelt sich die Villacher Innenstadt bei der „THE CITY ROCKS – Summer Stage“ in ein riesiges Open-Air-Festival. Das Konzept, unter dem Motto „The city is your stage“, holt die Musik direkt dorthin, wo das Leben pulsiert: in die Gastgärten, Auslagen, Cafés und Bars der lokalen Betriebe. Der Eintritt ist überall absolut kostenlos.
Statt 16 gibt es 23 Bühnen
Aufgrund des Andrangs und des begeisterten Feedbacks von Gästen und Gastronomen beim ersten „Spring Warm-up“ im März werden dieses Mal 23 Bühnen in der gesamten Stadt bespielt. „Der Vibe bei unserer Erstausgabe war wirklich erstaunlich. Das Feedback hat uns gezeigt, dass Villach hungrig nach Livemusik ist“, freut sich Projekt-Initiator Michael Spanring-Sternig.
Ein ganzer Tag voller Sommer-Soundtrack
Das musikalische Programm erstreckt sich von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends und deckt fast jeden Geschmack ab. Die Bandbreite reicht von entspannten Acoustic-Sessions am Vormittag über rockige Live-Shows bis hin zu elektronischen Club-Nächten.
Hier eine Übersicht der Acts und Locations:
- Café-Bistro Paragraf: Die Villacha
- Caffé Latte Bar: DJ Ega
- Rathauscafé: Romano Lenards
- Pasta Mama: Vento del Sud (Italo-Pop Live Duo)
- Cotidiano Hauptplatz: Bernd Kurek
- Café Vis à Vis: The Flashpoint
- Café Glück: Žan
- Restaurant Charles: Summerspirit
- Villacher Brauhof: Soul Kuchl feat. Felicitas Neubersch
- Kaffeeteria: Manuel Spitzer
- Schumis Café & Bar: Zeitlos
- 29er: Chris Kaye
- Le Bar: Georg Pippan & Marco Zaiser
- Salud Mexican Cantina: Soulution
- Turmstüberl: Whyteluna Acoustic
- Per Du: Why Cry Johnny
- Café Konditorei Bernold: Search For
- Stern Restaurant: THE 90s & Y2K Revival mit DJ Wickbone
- McMullens: Die Guiteros
- Anna Neumann Bar: Manuel Brunner
- Waschers Bar: Stephan Heiner
- LUNA Bar: DJ Wolf
- Café Pub Relax: Terrasonic