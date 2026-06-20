Personenrettung am Faaker See: Feuerwehr und Wasserrettung alarmiert

Nach einem Einsatz in Sachsenburg kam es auch am Faaker See zu einer Personenrettung. Feuerwehr und Wasserrettung rückten mit Booten aus, um in Not geratene SUP-Fahrer sicher ans Ufer zu bringen.

Auf Nachfrage bei der Freiwilligen Feuerwehr Faak am See bestätigte Kommandant Hubert Slamnig den Vorfall und gab Entwarnung.

Auf Nachfrage bei der Freiwilligen Feuerwehr Faak am See bestätigte Kommandant Hubert Slamnig den Vorfall und gab Entwarnung.

Nachdem es bereits am Nachmittag zu einer Personenrettung in Sachsenburg gekommen war, hatten am Abend auch die Einsatzkräfte rund um den Faaker See alle Hände voll zu tun. Eine Leserin meldete, dass die Feuerwehren mit einem Anhänger und einem Boot unter Blaulicht in Richtung des Sees unterwegs waren.

SUP-Fahrer als Ursache

Auf Nachfrage bei der Freiwilligen Feuerwehr Faak am See bestätigte Kommandant Hubert Slamnig den Vorfall und gab Entwarnung. Es handelte sich um eine Personenrettung auf dem Wasser. „Es ging um nichts tragisches, es handelte sich um SUP-Fahrer (Stand Up Paddling), die nicht mehr vom Fleck kamen. Die Wasserrettung hat die Personen geborgen und ans Ufer gebracht“, so Slamnig, welcher abschließend noch bestätigte, dass niemand verletzt wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 20:36 Uhr aktualisiert