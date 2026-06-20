„Etwa drei Stunden gesperrt“: Schlammlawine blockiert Straße in Villach-Land

Eine Schlammlawine blockiert derzeit die Ortsdurchfahrt in Bad Bleiberg. Einsatzkräfte sind vor Ort, um die Straße zu räumen.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Gemeinde arbeiten in Bad Bleiberg an der Räumung der Straße.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Gemeinde arbeiten in Bad Bleiberg an der Räumung der Straße.

Wer gerade durch Bad Bleiberg fahren muss, sollte frühzeitig umkehren oder die nächstbeste Route wählen. Eine Schlammlawine hat die Ortsdurchfahrt blockiert. Die Feuerwehr Bad Bleiberg bestätigt gegenüber 5 Minuten, dass „die Schlammlawine sich über die Straße erstreckt hat, auch Häuser sind betroffen.“

©5 Minuten

Drei Stunden

Die Straßenmeisterei Villach-Land, die Polizei und die Gemeinde sind vor Ort, insgesamt sind ca. 30 bis 40 Personen im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Laut Bürgermeister Christian Hecher sollen die Arbeiten noch etwa drei Stunden dauern.