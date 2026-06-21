Zwei Fundkatzen und weitere Tiere warten im Tierheim Villach

Suchst du nach einem treuen Begleiter auf vier Pfoten? Im Tierheim Villach warten derzeit wieder ganz besondere Tiere auf ein liebevolles Zuhause.

Im Tierheim Villach warten viele Hunde, Katzen, Vögel und andere Kleintiere auf ein Für-immer-Zuhause. Einige davon stellen wir euch heute vor – vielleicht ist ja ein Freund fürs Leben für dich dabei.

Fundkatzen warten im Tierheim

©Tierheim Villach | Diese Katze wurde am 13. Juni aufgefunden und wartet im Tierheim Villach auf ihre Besitzer. ©Tierheim Villach | Am 9. Juni wurde die Kätzin gefunden.

Im Tierheim Villach warten derzeit zwei gefundene Samtpfoten darauf, wieder nach Hause geholt zu werden: Am 9. Juni 2026 wurde eine junge, weibliche Katze im Hans-Dolenz-Weg in Villach aufgelesen. Nur wenige Tage später, am 13. Juni 2026, wurde eine weitere Kätzin beim Hotel Felsenhof in Bad Kleinkirchheim entdeckt. Vermisst du deine Katze oder erkennst eines der Tiere wieder? Dann melde dich bitte direkt beim Tierheim Villach unter der Telefonnummer 04242/54125.

Cesar – Der kuschelbedürftige Senior

©Tierheim Villach Cesar ist ein kuschelbedürftiger Hund.

Der liebe Chihuahua-Rüde (grau-weiß, kastriert, geb. ca. 2016) ist extrem menschenbezogen. Cesar liebt gemütliche Spaziergänge und kann von ausgiebigen Kuschelstunden gar nicht genug bekommen. Für ihn wird eine ruhige Person gesucht, die ihm viel Nähe und Sicherheit schenkt. Wichtig: Wegen eines Herzklappenfehlers braucht der kleine Kerl täglich seine Tabletten. Wer schenkt diesem treuen Begleiter einen schönen Lebensabend?

Steckbrief Cesar Chihuahua grau weiß männlich/kastriert geb. ca. 2016

Viktor: Für hundeerfahrene Hände

©Tierheim Villach Viktor sucht hundeerfahrene Menschen.

Mischlingsrüde Viktor (braun, kastriert, geb. 22.04.2018) sucht Menschen mit Hundeerfahrung, die seine Körpersprache richtig deuten und einschätzen können. Er versteht sich zwar gut mit Artgenossen, möchte in seinem neuen Reich aber lieber der einzige Hund sein. Ein Zuhause mit einem eingezäunten Garten, in dem er entspannt im Gras liegen kann, wäre für Viktor der absolute Hauptgewinn.

Steckbrief Viktor: Mischling braun männlich/kastriert geb. 22.04.2018

Roxana ist eine schüchterne Katze

©Tierheim Villach Roxana ist anfangs sehr schüchtern.

Die weiß-getigerte Kätzin Roxana (kastriert, geb. ca. 2017) ist anfangs sehr schüchtern und begegnet fremden Menschen mit großer Vorsicht. Wenn du ihr aber Zeit und Geduld schenkst und ihr mit Ruhe begegnest, taut sie langsam auf. Da sie sich blendend mit anderen Katzen versteht, eignet sie sich perfekt als Zweitkatze. Für sie wäre ein ruhiger Haushalt bei katzenerfahrenen Menschen ideal, die ihr alle Zeit der Welt zum Eingewöhnen geben.

Steckbrief Roxana weiß getigert weiblich/kastriert geb. ca. 2017