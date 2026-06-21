Zwei Fundkatzen und weitere Tiere warten im Tierheim Villach
Suchst du nach einem treuen Begleiter auf vier Pfoten? Im Tierheim Villach warten derzeit wieder ganz besondere Tiere auf ein liebevolles Zuhause.
Im Tierheim Villach warten viele Hunde, Katzen, Vögel und andere Kleintiere auf ein Für-immer-Zuhause. Einige davon stellen wir euch heute vor – vielleicht ist ja ein Freund fürs Leben für dich dabei.
Fundkatzen warten im Tierheim
Im Tierheim Villach warten derzeit zwei gefundene Samtpfoten darauf, wieder nach Hause geholt zu werden: Am 9. Juni 2026 wurde eine junge, weibliche Katze im Hans-Dolenz-Weg in Villach aufgelesen. Nur wenige Tage später, am 13. Juni 2026, wurde eine weitere Kätzin beim Hotel Felsenhof in Bad Kleinkirchheim entdeckt. Vermisst du deine Katze oder erkennst eines der Tiere wieder? Dann melde dich bitte direkt beim Tierheim Villach unter der Telefonnummer 04242/54125.
Cesar – Der kuschelbedürftige Senior
Der liebe Chihuahua-Rüde (grau-weiß, kastriert, geb. ca. 2016) ist extrem menschenbezogen. Cesar liebt gemütliche Spaziergänge und kann von ausgiebigen Kuschelstunden gar nicht genug bekommen. Für ihn wird eine ruhige Person gesucht, die ihm viel Nähe und Sicherheit schenkt. Wichtig: Wegen eines Herzklappenfehlers braucht der kleine Kerl täglich seine Tabletten. Wer schenkt diesem treuen Begleiter einen schönen Lebensabend?
Steckbrief Cesar
Chihuahua
grau weiß
männlich/kastriert
geb. ca. 2016
Viktor: Für hundeerfahrene Hände
Mischlingsrüde Viktor (braun, kastriert, geb. 22.04.2018) sucht Menschen mit Hundeerfahrung, die seine Körpersprache richtig deuten und einschätzen können. Er versteht sich zwar gut mit Artgenossen, möchte in seinem neuen Reich aber lieber der einzige Hund sein. Ein Zuhause mit einem eingezäunten Garten, in dem er entspannt im Gras liegen kann, wäre für Viktor der absolute Hauptgewinn.
Steckbrief Viktor:
Mischling
braun
männlich/kastriert
geb. 22.04.2018
Roxana ist eine schüchterne Katze
Die weiß-getigerte Kätzin Roxana (kastriert, geb. ca. 2017) ist anfangs sehr schüchtern und begegnet fremden Menschen mit großer Vorsicht. Wenn du ihr aber Zeit und Geduld schenkst und ihr mit Ruhe begegnest, taut sie langsam auf. Da sie sich blendend mit anderen Katzen versteht, eignet sie sich perfekt als Zweitkatze. Für sie wäre ein ruhiger Haushalt bei katzenerfahrenen Menschen ideal, die ihr alle Zeit der Welt zum Eingewöhnen geben.
Steckbrief Roxana
weiß getigert
weiblich/kastriert
geb. ca. 2017
So kannst du die Tiere kennenlernen:
Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung (04242/54125).
- Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr
- Sonntag und Feiertag geschlossen
- Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr
Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!