Hoher Schaden: Einbruch in Autowaschanlage im Bezirk Villach-Land

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag mehrere Automaten einer Waschanlage im Bezirk Villach-Land auf. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro.

In der Nacht auf den 21. Juni kam es im Bezirk Villach-Land zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter suchten das Areal einer Kfz-Waschanlage heim und brachen dort gezielt mehrere Automaten auf. Durch den Diebstahl entstand ein erheblicher Gesamtschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf einige tausend Euro beläuft. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.