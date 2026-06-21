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Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Autowaschanlage und Geldmünzen.
Die Polizei berichtet über den Vorfall.
Villach-Land
21/06/2026
Polizei berichtet

Hoher Schaden: Einbruch in Autowaschanlage im Bezirk Villach-Land

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag mehrere Automaten einer Waschanlage im Bezirk Villach-Land auf. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)
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In der Nacht auf den 21. Juni kam es im Bezirk Villach-Land zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter suchten das Areal einer Kfz-Waschanlage heim und brachen dort gezielt mehrere Automaten auf. Durch den Diebstahl entstand ein erheblicher Gesamtschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf einige tausend Euro beläuft. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

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