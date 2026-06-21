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Hoher Schaden: Einbruch in Autowaschanlage im Bezirk Villach-Land
Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag mehrere Automaten einer Waschanlage im Bezirk Villach-Land auf. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro.
In der Nacht auf den 21. Juni kam es im Bezirk Villach-Land zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter suchten das Areal einer Kfz-Waschanlage heim und brachen dort gezielt mehrere Automaten auf. Durch den Diebstahl entstand ein erheblicher Gesamtschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf einige tausend Euro beläuft. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.
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