Mundart-Song über Tarvis: Kärntner Sängerin geht in Italien viral

Die Kärntnerin Eva Mion erobert mit einem YouTube-Song über Tarvis die italienischen Medien. Im Lied selbst thematisiert sie genau das, was Kärntnerinnen und Kärntner in Tarvis am liebsten tun.

Eva Mion ist durch den Villacher Fasching bekannt und begeistert nun mit ihren Liedern auch Italien.

Eva Mion ist durch den Villacher Fasching bekannt und begeistert nun mit ihren Liedern auch Italien.

Die Kärntnerin Eva Mion sorgt derzeit in den italienischen Medien für großes Aufsehen. Die 34-Jährige, die in ihrer Heimat bereits durch den Villacher Fasching Bekanntheit erlangte, veröffentlichte auf ihrem YouTube-Kanal einen Song über die italienische Stadt Tarvis. Trotz des vorwiegend in Kärntner Mundart gehaltenen Textes zeigten sich die italienischen Medien fasziniert und starteten eine Berichterstattung über die Sängerin. Dem Musikstück, das Mion heuer online stellte, widmete die Tageszeitung „Il Gazzettino“ einen großen Artikel auf der ersten Seite des Kultur-Ressorts.

Was man alles so in Tarvis machen kann

In dem Lied thematisiert sie genau das, was Kärntnerinnen und Kärntner in Tarvis am liebsten tun: einkaufen, Essen gehen und bummeln. Hauptberuflich ist sie in der Verwaltung tätig, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Ihre Freizeit prägt jedoch die Musik: Die Leidenschaft dafür erbte sie von ihrem Opa, einem gebürtigen Italiener, mit dem sie schon als Kind sang.

Hymne auf Grado

Neben der Musik ist sie auch in der Villacher Faschingsgilde tätig. Bei den dortigen Sitzungen steht sie seit vielen Jahren als einer von zwei Hofnarren auf der Bühne. Das Lied über Tarvis ist übrigens nicht ihr einziges Werk: Auf ihrem YouTube-Kanal hat sie mittlerweile auch eine Hymne auf Grado hochgeladen, in der sich natürlich alles um den klassischen Strandurlaub an der Adria dreht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 17:42 Uhr aktualisiert