Angebranntes Essen sorgte für Feuerwehreinsatz in Wernberg

Am Sonntagnachmittag schrillten in Villach-Land die Sirenen. Der Grund für den Einsatz in einer betreuten Wohnanlage war eine Unachtsamkeit in der Küche.

Neben der FF Wernberg standen auch die Feuerwehren Damtschach und Föderlach sowie eine Streife der Polizeiinspektion Velden im Einsatz.

Neben der FF Wernberg standen auch die Feuerwehren Damtschach und Föderlach sowie eine Streife der Polizeiinspektion Velden im Einsatz.

Gegen Sonntagnachmittag schlug die Brandmeldeanlage einer Wohnung Alarm und setzte die Rettungskette in Gang. Die alarmierten Einsatzkräfte rückten sofort zur vermeintlichen Brandstätte aus. Vor Ort konnte bei der genauen Kontrolle jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Angebrannte Speisen hatten für eine starke Rauchentwicklung gesorgt.

Kein weiterer Handlungsbedarf

„Für die Feuerwehr bestand kein weiterer Handlungsbedarf“, erklärte die Freiwillige Feuerwehr Wernberg im Anschluss über die sozialen Medien. Neben der FF Wernberg standen auch die Feuerwehren Damtschach und Föderlach sowie eine Streife der Polizeiinspektion Velden im Einsatz.