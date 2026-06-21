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Das Bild auf www.5min.at zeigt Einsatzkräfte und Autos der FF Wernberg.
Neben der FF Wernberg standen auch die Feuerwehren Damtschach und Föderlach sowie eine Streife der Polizeiinspektion Velden im Einsatz.
Wernberg
21/06/2026
Brandeinsatz

Angebranntes Essen sorgte für Feuerwehreinsatz in Wernberg

Am Sonntagnachmittag schrillten in Villach-Land die Sirenen. Der Grund für den Einsatz in einer betreuten Wohnanlage war eine Unachtsamkeit in der Küche.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Gegen Sonntagnachmittag schlug die Brandmeldeanlage einer Wohnung Alarm und setzte die Rettungskette in Gang. Die alarmierten Einsatzkräfte rückten sofort zur vermeintlichen Brandstätte aus. Vor Ort konnte bei der genauen Kontrolle jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Angebrannte Speisen hatten für eine starke Rauchentwicklung gesorgt.

Kein weiterer Handlungsbedarf

„Für die Feuerwehr bestand kein weiterer Handlungsbedarf“, erklärte die Freiwillige Feuerwehr Wernberg im Anschluss über die sozialen Medien. Neben der FF Wernberg standen auch die Feuerwehren Damtschach und Föderlach sowie eine Streife der Polizeiinspektion Velden im Einsatz.

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