Top-Form vor der EM: 16-jähriges Lauftalent aus Villach stürmt zu neuem U18-Rekord

Stürmte in Wien zu einem neuen Kärntner U18-Rekord über die 800-Meter-Distanz und blickt nun voller Vorfreude auf die Europameisterschaft in Italien: Das 16-jährige Lauftalent Sebastian Kofler.

Stürmte in Wien zu einem neuen Kärntner U18-Rekord über die 800-Meter-Distanz und blickt nun voller Vorfreude auf die Europameisterschaft in Italien: Das 16-jährige Lauftalent Sebastian Kofler.

Der Kärntner Nachwuchsathlet Sebastian Kofler hat bei der Track Night Vienna ein weiteres Mal sein großes Talent unter Beweis gestellt. In einem hochklassig besetzten 800-Meter-Lauf sicherte sich der erst 16-jährige Läufer vom LC Villach den Sieg und stellte mit einer Zeit von 1:51,41 Minuten einen neuen Kärntner U18-Rekord auf, womit er seine eigene Bestmarke verbesserte. Zu Beginn des Rennens hielt sich der Schüler des BORG Spittal über die ersten rund 300 Meter im Pulk der Führenden auf, ehe sich das Läuferfeld auseinanderzog.

„Wäre noch mehr möglich gewesen“

Auf den verbleibenden 500 Metern war Kofler schließlich auf sich allein gestellt, um die Entscheidung zu erzwingen. Trotz dieser schwierigen Phase hielt er das Tempo hoch und setzte sich am Ende eindrucksvoll durch. Mit dem Erfolg bestätigte er nicht nur seine hervorragende Verfassung, sondern unterbot auch das Limit für die U18-Europameisterschaften im italienischen Rieti erneut deutlich. Der Athlet selbst sieht sogar noch ungenutztes Potenzial und erklärte nach dem Lauf: „Vom Rennverlauf her wäre sogar noch eine schnellere Zeit möglich gewesen.“

Ewige Bestenliste

Durch die jüngste Leistung schob sich das Lauftalent auf den 15. Platz der aktuellen europäischen U18-Bestenliste vor. Im historischen Vergleich der ewigen österreichischen U18-Bestenliste über die 800-Meter-Distanz belegt er nun den hervorragenden fünften Rang, was den Sportler des LC Villach zu einem der schnellsten Nachwuchsläufer macht, die Österreich in dieser Altersklasse je hervorgebracht hat.

Große Vorfreude

Als nächster Programmpunkt stehen in der kommenden Woche die Kärntner Meisterschaften an, die dem Läufer als letzter wichtiger Formtest dienen sollen, um sich den Feinschliff für den internationalen Saisonhöhepunkt zu holen. Die U18-Europameisterschaften werden vom 16. bis 19. Juli im Stadio Raul Guidobaldi in Rieti ausgetragen. Bis zu den Titelkämpfen gilt es für den Villacher, seine Form zu konservieren. Kofler blickt der Europameisterschaft bereits mit großer Vorfreude entgegen, um dort voll anzugreifen und zu überraschen.