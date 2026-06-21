Nach Schlammlawine: Kärntner Feuerwehr rettete tausende Fische

Nach der Schlammlawine in Bad Bleiberg kämpften Einsatzkräfte bis in die Nacht. Neben den Aufräumarbeiten konnten auch zahlreiche Fische aus verschmutzten Teichen gerettet werden.

Am gestrigen Nachmittag heulte in Bad Bleiberg die Sirene, nachdem ein Schlammlawinenabgang im Bereich des Dobratsch den Ort verwüstet hatte. Aufgrund der Erdmassen musste die Ortseinfahrt komplett gesperrt werden – wir haben berichtet.

Einsatz bis 2 Uhr

Die Einsatzkräfte arbeiteten stundenlang unter Hochdruck, um den Schlamm von den Straßen zu beseitigen. Wie gegenüber 5 Minuten erklärt wurde, dauerte der Einsatz schließlich bis um 2 Uhr in der Früh an. Jedoch hatte nicht nur die Freimachung der Straße absolute Priorität, sondern es stand gleichzeitig eine Tierrettung am Lerchbach an. Die dortigen Fischteiche waren durch den reißenden Bach massiv verunreinigt und die Frischwasserversorgung komplett abgeschnitten worden. „Mit Zufuhr von frischem Wasser und Beigabe von Sauerstoff mittels Kompressor konnten letztendlich der Großteil der Fische gerettet werden“, so die Freiwillige Feuerwehr Kreuth.

Zahlreiche Fische wurden gerettet

Um die aufwendige Rettungsaktion zu bewältigen, wurde zusätzlich die Feuerwehr Kerschdorf Wertschach alarmiert. Durch die Zufuhr von frischem Wasser und die Beigabe von Sauerstoff mithilfe eines Kompressors konnte schließlich der überwiegende Teil der Fische gerettet werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Kreuth standen bei diesem Großeinsatz zudem die Feuerwehr Bad Bleiberg, die Feuerwehr Kerschdorf Wertschach, die Straßenmeisterei Villach, das Unternehmen Erdbau Ziemons, die Firma Sico sowie die Polizei Kärnten im Einsatz.