Kult-Lokal „Schabanakl“ hat geschlossen: „Ich habe keine Lust mehr“

28 Jahre lang betrieben Franz und Petra Kerschbaumer das „Schabanakl“ in der Villacher Nikolaigasse. 2024 hat Rosanna Salvatore das Lokal dann übernommen. Nun hat auch sie es geschlossen: "Ich habe keine Lust mehr".

Im April 2024 hat die erfahrene Gastronomin Rosanna Salvatore das beliebte Schabanakl in der Nikolaigasse in Villach übernommen. Und ebenfalls im April, aber 2026, hat sie es geschlossen. Denn: „Ich habe gesundheitliche Probleme und ehrlich gesagt auch keine Lust mehr auf Gastronomie“, erzählt sie 5 Minuten gegenüber.

„Es ist schade“

Die Gastronomin hat jahrelange Erfahrung in dem Bereich. Sie sagt: „Leider ist es in der Gastronomie nicht mehr wie früher. Man wird ständig beleidigt, die Leute sind unverschämt und ständig muss die Polizei kommen.“ Aus diesem Grund und auch wegen gesundheitlicher Probleme hat sie das Kult-Lokal geschlossen. „Es ist schade, denn ich habe es so geliebt. Aber ich möchte jetzt nicht mehr in dieser Branche weiterarbeiten.“

Rosanna sucht Nachfolger

Rosanna sucht für das Schabanakl aber weiterhin Nachfolger. „Leider war bisher niemand dabei, der sich wirklich interessiert“. Wer also das stadtbekannte Lokal weiterführen möchte, kann sich gerne bei ihr melden. Sie ist unter 068120554586 erreichbar.