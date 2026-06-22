Osterhaufen mutwillig entzündet: Feuerwehr-Einsatz mitten in der Nacht

Mitten in der Nacht wurde die FF St. Jakob im Rosenstal zu einem Brandeinsatz gerufen. Ein ehemaliger Osterhaufen wurde mutwillig angezündet.

Bereits bei der Anfahrt zum Rüsthaus bemerkten einige Floriani einen Feuerschein. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein aufgrund der damaligen Behörden-Verordnung nicht abgebrannter Osterhaufen mutwillig in Brand gesetzt worden war. Die Polizei wurde ebenfalls zum Einsatz alarmiert und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Es ist weiterhin sehr trocken

„Wir löschten den Brand und kontrollierten die Brandstelle anschließend mit der Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester. Trotz des Regens der vergangenen Tage möchten wir darauf hinweisen, dass die Vegetation weiterhin sehr trocken ist. Umso mehr sind wir froh, dass dieser Vorfall keine schwerwiegenderen Folgen hatte“, heißt es seitens der Floriani.