Hauben-Köche am Herd: Promi-Gulasch für Villacher in Not

Erdäpfelgulasch von den Starköchen für Menschen, die sich Lebensmittel nicht leisten können. In Villach kochten Hubert Wallner und Patricia Kaspar für die Team-Österreich-Tafel.

1,69 Millionen Menschen sind in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, 261.000 leben in absoluter Armut. Auch in Kärnten können sich viele Menschen das Nötigste zum Leben kaum leisten: Lebensmitteleinkäufe sind für sie eine Herausforderung, Restaurantbesuche unerschwinglich.

Hubert Wallner & Patricia Kaspar kochten in Villach

Bei den 127 Ausgabestellen der Team Österreich Tafel, einem Gemeinschaftsprojekt des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3, erhalten Menschen in Not Unterstützung mit kostenfreien Lebensmitteln. Bei der Ausgabestelle in Villach gab es am Samstag Nachmittag eine besondere Aktion: 4-Hauben-Koch Hubert Wallner sowie Spitzenköchin Patricia Kaspar kochten und verteilten selbst gekochtes Erdäpfelgulasch. „Eine warme Mahlzeit kann Hoffnung und Geborgenheit schenken. Genau deshalb unterstützen wir mit großer Freude die Team Österreich Tafel – denn gerade in schwierigen Zeiten zählt Zusammenhalt, um Menschen in Kärnten mit echter Solidarität zur Seite zu stehen“, sagt Hubert Wallner. Dem stimmt auch Patricia Kaspar zu: „Essen verbindet Menschen – und manchmal hilft es auch Menschen in schwierigen Zeiten. Deshalb unterstützen wir mit Freude die Team Österreich Tafel. Solidarität beginnt dort, wo wir bereit sind, anderen einfach zu helfen.“

Cooking-Roadshow in ganz Österreich 18 Ausnahme-Köch:innen engagieren sich nun für „Herz am Herd“. Parvin Razavi, Paul Ivic, Theresia Palmetzhofer, Josef Floh, Melanie und Jürgen Csencsits, Jaimy Reisinger, Philipp Dyczek, Elisabeth Grabmer, Philip Rachinger, Paula Bründl, Vitus Winkler, Patricia Kaspar, Hubert Wallner, Lisa Morent und Johannes Nuding kochten an acht Ausgabestellen der Team Österreich Tafel ein herzhaftes Erdäpfelgulasch für Menschen, die sich Lebensmittel nicht leisten können.

Team Österreich Tafel

Die Team Österreich Tafel unterstützt seit 2010 an mittlerweile 127 Standorten einkommensschwache Menschen mit kostenfreien Lebensmitteln. Dank des Einsatzes von 6.000 ehrenamtlichen Helfer:innen des Team Österreich werden so Samstag für Samstag mehr als 24.000 Familien – insgesamt mehr als 58.000 Menschen – regelmäßig versorgt.