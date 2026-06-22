Woche in Villach: Public Viewing, Keramikmarkt und Kirchale Kirchtag

In dieser Woche geht es nicht nur wettertechnisch, sondern auch veranstaltungsmäßig so richtig heiß her. In den kommenden Tagen wird es in Villach ganz sicher nicht langweilig.

Heute gibt es für Fußball-WM-Fans einige Treffpunkte in der Stadt zum gemeinsamen Daumendrücken, wie etwa das Public Viewing am Unteren Kirchenplatz. Ab Mittwoch kommt dann der überaus beliebte Alpen-Adria-Keramikmarkt in die Stadt, der ganz viele schöne Dinge bereithält.

Kirchale Kirchtag

Auch der Draupuls, die wunderbaren Wasserspiele in der Drau, startet am Mittwoch um 21.30 Uhr. Am Freitag wird es für Schnäppchenjäger besonders interessant, wenn der Fundbasar auf dem Gelände der Hauptfeuerwache Villach über die Bühne geht. Zünftig wird es dann am Wochenende wieder beim beliebten Kirchale Kirchtag am St. Johanner Kircherl.