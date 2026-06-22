Frauenhaus Villach verzeichnet so viele Fälle wie noch nie

Noch nie war das Frauenhaus Villach so stark ausgelastet wie im vergangenen Jahr. Die Rekordzahlen lassen sich laut der Geschäftsführerin jedoch nicht unbedingt auf eine Zunahme von Gewalt zurückführen.

Das Frauenhaus Villach war im vergangenen Jahr so stark ausgelastet wie noch nie zuvor. Laut Jahresbericht 2025 fanden dort 35 Frauen und 32 Kinder Schutz vor Gewalt und bedrohlichen Lebenssituationen. Zusätzlich wurden 750 Beratungen durchgeführt. Damit erreichte die Einrichtung einen Höchststand bei den Fallzahlen, wie Frauenhaus-Villach-Geschäftsführerin Christina Kraker-Kölbl im Vorwort erklärt:

Das Jahr 2025 war für uns Mitarbeiterinnen des Frauenhauses Villach

erneut ein Jahr voller intensiver Arbeit und Unterstützung für gewalt-

betroffene Frauen und ihre Kinder, die konkreten Fallzahlen haben

vereinshistorisch einen Höchststand erreicht.“

Frauen suchen früher Hilfe

Die Verantwortlichen sehen die Entwicklung jedoch nicht automatisch als Hinweis auf eine Zunahme von Gewalt. Der Anstieg der Fallzahlen sei vielmehr darauf zurückzuführen, dass das Hilfsangebot mittlerweile bekannter ist. Frauen würden sich außerdem bereits in einer früheren Phase an Beratungsstellen wenden und nicht erst dann, wenn die Situation zuhause völlig eskaliert sei, erklärt Kraker-Kölbl gegenüber dem ORF.

Gewalt an Frauen hat viele Gesichter

Gewalt gegen Frauen tritt laut Kraker-Kölbl in unterschiedlichsten Formen auf. Neben körperlichen Übergriffen spielen psychische Gewalt, Kontrolle und Einschüchterung eine große Rolle. Zunehmend beobachten Expertinnen auch wirtschaftliche Abhängigkeiten sowie digitale Überwachung durch Smartphones, soziale Medien oder technische Geräte im Wohnumfeld.

Partnerschaftsgewalt als häufigste Ursache

Der Jahresbericht zeigt zudem, dass Partnerschaftsgewalt weiterhin die häufigste Ursache für einen Aufenthalt im Frauenhaus ist. In mehr als neun von zehn Fällen ging die Gewalt von aktuellen oder ehemaligen Partnern aus. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch den Kindern. Im vergangenen Jahr lebten 32 Minderjährige im Frauenhaus und wurden dort betreut. Viele von ihnen haben Gewalt direkt erlebt oder waren Zeugen von Übergriffen. Um sie bestmöglich zu unterstützen, wurde gemeinsam mit den anderen Kärntner Frauenhäusern ein neues Kinderschutzkonzept entwickelt und umgesetzt. Zudem können seit dem Vorjahr auch Burschen bis zum 18. Lebensjahr aufgenommen werden.

Frauenhaus Villach hilft rund um die Uhr

Wichtig ist: Betroffene Frauen können sich rund um die Uhr an das Frauenhaus Villach wenden (+43 4242 31031). Die Einrichtung bietet neben Schutzunterkünften auch Beratung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie Hilfe bei Behördenwegen und der Suche nach Wohnraum an. Wenn jemand im näheren Umfeld von Gewalt in der Partnerschaft oder Ähnlichem betroffen ist oder der Verdacht besteht, sollten Aussagen wie „Trenn dich doch einfach“ vermieden werden, wie Kraker-Kölbl gegenüber dem ORF betont. Vielmehr sollte man die betroffenen Frauen achtsam dazu ermutigen, sich Hilfe zu suchen, und gegebenenfalls selbst Hilfsangebote recherchieren und ihnen vorsichtig näherbringen.