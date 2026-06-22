Harmonika-Weltmeister kommt ins Kloster Wernberg

Am 18. Juli dürfen sich Musikbegeisterte auf ein besonderes Schmankerl freuen. Im Kloster Wernberg geht das Sommerkonzert der Vokalsolisten Kärnten über die Bühne – mit prominenter Unterstützung.

Am Samstag, den 18. Juli, wartet ein musikalisches Highlight im Kloster Wernberg. Dort findet nämlich um 20 Uhr das Sommerkonzert der Vokalsolisten Kärnten statt. Und die Kärntner Sänger bekommen prominente Unterstützung: Mitwirken wird auch Tomaž Boškin, Europa- und Weltmeister auf der Steirischen Harmonika. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in der Klosterkirche statt, Vorverkaufstickets gibt es bei den Sängern oder unter 0699/11068958.