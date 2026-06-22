Villach wird bunt: Das erwartet die Besucher bei der Pride-Premiere
Bunt, laut und offen für alle: Anfang Juli verwandelt sich die Villacher Innenstadt erstmals in den Schauplatz einer Pride-Parade. Das Programm für die Premiere nimmt schön langsam konkrete Formen an.
Was in Städten wie Wien, Graz oder auch Klagenfurt längst fixer Bestandteil des Veranstaltungskalenders ist, feiert nun auch in Villach Premiere: Am 4. Juli geht erstmals die Villacher Pride über die Bühne. Organisatorin Franziska Müller erklärt: „Es wird ein Tag zum Sichtbarmachen, Kennenlernen, Mittanzen, Mitsingen, Mitgehen, Freu(n)de finden. Herzlich laden wir euch dazu ein, diesen Tag mit uns zu verbringen.“
Gehst du zur Regenbogenparade?
Pride-Village am Hans-Gasser-Platz
Auch in Hinblick auf das Programm gibt es bereits erste Information seitens des Villacher-Pride-Organisationsteams: Vor dem Demonstrationszug wird es um 14 Uhr am Rathausplatz bereits ein buntes Rahmenprogramm geben, und auch eine Afterparty darf nicht fehlen. Diese startet um 19.30 Uhr. „Zusätzlich wird es ein Pride-Village am Hans-Gasser-Platz geben, an dem über 15 Ausstellerinnen und Aussteller teilnehmen werden“, so Müller. Das Pride-Village öffnet bereits um 12 Uhr und wird bis 18 Uhr geöffnet haben. Details zur Route der Pride-Parade und zum genauen Ablauf sollen in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.
Was ist eine Pride-Parade?
Als Pride-Paraden werden Demos und Festveranstaltungen der LGBTQIA+-Community bezeichnet, die ihren Ursprung in den sogenannten Stonewall-Unruhen im Jahr 1969 in New York haben. Damals wehrten sich Homosexuelle und andere queere Besucher der Bar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street gegen Polizeiwillkür und wiederholte gewalttätige Razzien. Die Ereignisse gelten als Wendepunkt der modernen LGBTQIA+-Bewegung. Bereits ein Jahr später fanden die ersten Pride-Märsche zum Gedenken an die Proteste statt. Heute werden Pride-Paraden weltweit veranstaltet. Neben bunten Umzügen und kulturellen Programmpunkten stehen dabei auch politische Anliegen im Mittelpunkt – etwa der Kampf gegen Diskriminierung, Hassverbrechen und rechtliche Ungleichbehandlung. Die Regenbogenflagge gilt dabei als internationales Symbol für Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt.