Villach wird bunt: Das erwartet die Besucher bei der Pride-Premiere

Bunt, laut und offen für alle: Anfang Juli verwandelt sich die Villacher Innenstadt erstmals in den Schauplatz einer Pride-Parade. Das Programm für die Premiere nimmt schön langsam konkrete Formen an.

Was in Städten wie Wien, Graz oder auch Klagenfurt längst fixer Bestandteil des Veranstaltungskalenders ist, feiert nun auch in Villach Premiere: Am 4. Juli geht erstmals die Villacher Pride über die Bühne. Organisatorin Franziska Müller erklärt: „Es wird ein Tag zum Sichtbarmachen, Kennenlernen, Mittanzen, Mitsingen, Mitgehen, Freu(n)de finden. Herzlich laden wir euch dazu ein, diesen Tag mit uns zu verbringen.“

Gehst du zur Regenbogenparade? Ja, ich gehe fast zu jeder Nein, lasst mich damit in Ruhe Vielleicht Ja Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Pride-Village am Hans-Gasser-Platz

Auch in Hinblick auf das Programm gibt es bereits erste Information seitens des Villacher-Pride-Organisationsteams: Vor dem Demonstrationszug wird es um 14 Uhr am Rathausplatz bereits ein buntes Rahmenprogramm geben, und auch eine Afterparty darf nicht fehlen. Diese startet um 19.30 Uhr. „Zusätzlich wird es ein Pride-Village am Hans-Gasser-Platz geben, an dem über 15 Ausstellerinnen und Aussteller teilnehmen werden“, so Müller. Das Pride-Village öffnet bereits um 12 Uhr und wird bis 18 Uhr geöffnet haben. Details zur Route der Pride-Parade und zum genauen Ablauf sollen in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.