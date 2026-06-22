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/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Pensionistin, die geschockt auf ihren Laptop blickt, sowie eine Hand, die durch 50 Euro Scheine blättert.
Eine Villacherin verlor heute durch einen Onlinebetrug Tausende Euro.
Villach
22/06/2026
Betrug

Villacherin fällt auf Werbung mit „ORF-Star“ herein: Tausende Euro weg

Ein "ORF-Nachrichtensprecher" wurde einer 67-jährigen Villacherin zum Verhängnis. Ein vermeintlich lukratives Angebot entpuppte sich als perfider Betrug.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Eine 67-jährige Villacherin sah zwischen dem 13. und dem 16. Juni auf einer KI-generierten Internetseite einen bekannten ORF-Nachrichtensprecher, der dort für eine lukrative Geldanlage warb. Das Angebot erschien ihr interessant und so überwies sie via Onlinebanking zuerst einen niedrigen dreistelligen Betrag. Für diesen bekam sie laut Angaben der Polizei auch eine Bestätigung ausgestellt. Doch dann nahm das Unglück seinen Lauf: „Daraufhin meldete sich telefonisch ein Trader, der gemeinsam mit der Geschädigten auf ihrem Laptop einen Betrag von mehreren tausend Euro auf ein deutsches Konto überwies“, schildert die Polizei. Sie meldete sich bei ihrer Hausbank, doch leider zu spät. Die Frau erlitt einen finanziellen Schaden in vierstelliger Höhe.

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