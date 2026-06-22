Villacherin fällt auf Werbung mit „ORF-Star“ herein: Tausende Euro weg

Eine 67-jährige Villacherin sah zwischen dem 13. und dem 16. Juni auf einer KI-generierten Internetseite einen bekannten ORF-Nachrichtensprecher, der dort für eine lukrative Geldanlage warb. Das Angebot erschien ihr interessant und so überwies sie via Onlinebanking zuerst einen niedrigen dreistelligen Betrag. Für diesen bekam sie laut Angaben der Polizei auch eine Bestätigung ausgestellt. Doch dann nahm das Unglück seinen Lauf: „Daraufhin meldete sich telefonisch ein Trader, der gemeinsam mit der Geschädigten auf ihrem Laptop einen Betrag von mehreren tausend Euro auf ein deutsches Konto überwies“, schildert die Polizei. Sie meldete sich bei ihrer Hausbank, doch leider zu spät. Die Frau erlitt einen finanziellen Schaden in vierstelliger Höhe.