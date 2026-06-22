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/ ©Fotomontage Canva/Feuerwehr Wernberg
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Schwein und ein Auto der Feuerwehr Wernberg.
Am Montagnachmittag verirrte sich ein Schwein auf die A2-Südautobahn.
Villach-Land
22/06/2026
Tierischer Einsatz

Schwein sorgt für Feuerwehreinsatz auf der A2

Ein ungewöhnlicher Sirenenalarm rief die Feuerwehr Wernberg am Montag auf den Plan. Der Grund: Ein Schwein lief plötzlich auf der Fahrbahn der A2 Südautobahn herum.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Erst gestern sorgten freilaufende Schweine in Klagenfurt für Aufregung. Und nur einen Tag später, am 22. Juni, verirrte sich erneut ein Schwein auf eine Kärntner Straße, doch diesmal auf die Autobahn. Wie die Feuerwehr Wernberg berichtet, wurde sie am Montag kurz vor 13 Uhr per Sirenenalarm auf die A2-Südautobahn gerufen. Der Grund: Ein Schwein lief dort auf der Fahrbahn herum. Die Florianis handelten sofort: „Das Tier wurde von der Feuerwehr gefunden und von der Fahrbahn gebracht“, so die Feuerwehr Wernberg abschließend.

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