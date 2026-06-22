Villacher Volksschüler retteten ihre Lehrer – und hatten viel Spaß

Am 19. Juni fand an der VS4 Völkendorf in Villach ein Schulsicherheitstag statt. Gemeinsam mit mehreren Blaulichtorganisationen und unter der Leitung von der Elternvereinsobfrau Katharina Maier, die selbst beim Roten Kreuz Villach aktiv ist, lernten die Kinder, wie sie sich in Gefahrensituationen richtig verhalten und im Ernstfall helfen können. Mit dabei waren zahlreiche Einsatzorganisationen: die Freiwillige Feuerwehr Judendorf, die Österreichische Rettungshundebrigade, die Österreichische Wasserrettung, die Bergrettung Villach, die Polizei sowie das Österreichische Rote Kreuz.

Schüler „retten“ Lehrer

Los ging es mit einer Räumungsübung. Dabei wurde simuliert, wie ein Einsatz bei einem Notfall in der Schule abläuft. Zur Veranschaulichung musste eine mutige Lehrerin als „zu rettende Person“ herhalten. Besonders spannend wurde es bei der Bergrettung. Dort mussten die Kinder selbst aktiv werden und gemeinsam ihre Lehrer retten. Mit Tragen, Vakuummatratzen und einfachen Rettungstechniken erfuhren sie, wie verletzte Personen sicher transportiert werden. „Ob sich die erfolgreiche Rettungsaktion so kurz vor Schulschluss positiv auf die Noten auswirkt, wollte offiziell niemand bestätigen“, so Elternvereinsobfrau Maier mit einem Augenzwinkern. Auch beim Roten Kreuz durften die Kinder mitanpacken. Geübt wurden unter anderem die stabile Seitenlage, das richtige Ansprechen von Verletzten und die Herzdruckmassage.

Einsatzkräfte setzen auf buntes Programm

Die Feuerwehr erklärte den Umgang mit Bränden und zeigte den Kindern ihre Fahrzeuge und Ausrüstung. Eine wichtige Botschaft stand im Fokus: Wer ein Gebäude verlassen hat, darf im Brandfall niemals zurücklaufen. Die Wasserrettung Villach vermittelte Baderegeln und Tipps für sicheres Verhalten am Wasser. Die Polizei informierte über Verkehrsregeln und ihre Arbeit im Alltag. Ein Polizist, der auf einem Motorrad anreiste, sorgte für besonderes Aufsehen unter den Kindern. „Neben Verkehrsregeln und richtigem Verhalten im Straßenverkehr erfuhren die Kinder auch, wie angehaltene Verbrecher auf dem Motorrad kontrolliert und verhaftet werden können“, schildert Maier.

Rettungshunde stahlen allen die Show

Für viele Schülerinnen und Schüler waren jedoch die Rettungshunde der heimliche Höhepunkt des Tages. Bei einer Suchvorführung zeigten die Tiere eindrucksvoll, wie sie vermisste Personen aufspüren können. Der Sicherheitstag wurde vom Elternverein organisiert und sollte den Kindern auf spielerische Weise vermitteln, wie wichtig richtiges Verhalten in Notfällen ist. „Ein besonderer Dank gilt Direktorin Pia Michenthaler, die diesen besonderen Tag ermöglicht und unterstützt hat – sowie allen Einsatzorganisationen und Helferinnen und Helfern, die gezeigt haben, dass Sicherheit nicht nur wichtig ist, sondern auch richtig spannend sein kann“, erklärt Maier abschließend.