Alkolenker-Unfall in Villach-Land fordert zwei Verletzte

Am 22. Juni war ein 63 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach mit dem Auto in der Arriacher Straße in Villach-Land unterwegs. Wie die Polizei berichtet, befand er sich dabei „in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand“. Hinzu kamen die schlechten Wetterverhältnisse und das Unglück nahm seinen Lauf: Im Gemeindegebiet von Arriach geriet der Mann nach seinen Angaben wegen des Starkregens und der schlechten Sicht auf die Gegenfahrbahn und krachte dabei in ein entgegenkommendes Auto, in dem eine 83-jährige Villacherin saß.

Ins Schleudern geraten und abgestürzt

Das Fahrzeug der Villacherin geriet nach dem Zusammenprall ins Schleudern und stürzte etwa fünf Meter über eine Böschung hinunter. „Beide Lenker wurden von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach gebracht. An beiden PKW entstand schwerer Sachschaden“, erklärt die Polizei. Im Einsatz stand neben der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Arriach mit 15 Personen.