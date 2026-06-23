„Lass dich pflanzen“: Klimatag in Villach lädt zum Mitmachen ein

Bereits zum dritten Mal findet am 3. Juli 2026 der Villacher Klimatag statt. Im Stadtpark können sich Interessierten aktiv mit Umwelt- und Klimaschutz befassen. Das heurige Motto: „Lass dich pflanzen“.

„Wir verwandeln den Stadtpark in eine lebendige Plattform für Nachhaltigkeit, Kreativität und gemeinschaftliches Engagement im Klimaschutz“, freut sich Ulrike Wöhlert vom ökumenischen Organisationsteam und Pfarrer Thomas Körner ergänzt: „Der Klimatag lädt alle Interessierten ein, sich aktiv mit Themen rund um Umwelt- und Klimaschutz auseinanderzusetzen und gemeinsam einen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft zu leisten.“

Workshops und Baumpflanzung

Auf dem Programm stehen diverse Workshops, praktische Alltagstipps und Mitmachaktionen, unter anderem das Basteln von Samenkugeln, eine Schrittzähleraktion und Baum-Minigolf. Interessierte können von 9 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr im Villacher Stadtpark vorbei schauen. Gemeinsam mit Stadtgrün-Leiter Wolfgang Faller wird auch ein Baum gepflanzt.

©Ulrike Wöhlert Im Zuge der Veranstaltung wird mit Stadtgrün-Leiter Wolfgang Faller ein neuer Baum im Stadtpark gepflanzt.

Picknickmöglichkeiten

Neben einem bunten Bühnenprogramm, Stadtpark-Führungen und Kirchenkino dürfen sich Gäste auf Auftritte des Heart.Chors sowie der Band „Green Connection” freuen. Für die passende Musik sorgen der Heart.Chor und die Band „Green Connection”. Besucher können außerdem Picknickmöglichkeiten nutzen.