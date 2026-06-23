Neu eröffnet und schon prämiert: Gold für Villacher Brauerei

Die Austrian Beer Challenge kürte auch 2026 die Spitzenreiter der heimischen Brauszene. Bei der von der BierIG Austria seit 2003 veranstalteten Meisterschaft traten sowohl Hobby- als auch Profi-Brauereien gegeneinander an. Das Prozedere war streng: Ein zertifiziertes Jurorenteam testete die Biere auf Herz und Nieren. Ausschlaggebend für die Auszeichnungen, die Mitte Juni in Wien überreicht wurden, waren Kriterien wie Aroma und Erscheinungsbild, Geschmacksprofil und Balance, Mundgefühl und die jeweilige Stiltreue.

Gold für Stadtbrauerei Villach

Die Villacher Stadtbrauerei, die erst im heurigen Jahr eröffnet wurde, konnte mit ihrem Villacher Special Blonde überzeugen. Der Betrieb heimste den Sieg in der Kategorie „Europäische Ales“ ein. Hans Böhm, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich, sieht vor allem die Arbeit und die Expertise seiner Mitarbeitenden bestätigt: „Ich bin sehr stolz, dass wir mit so vielen Bieren aus so vielen Brauereien und in so vielen Kategorien überzeugen konnten – es spricht für das Können unserer Braumeister. Ob ein Zwickl oder ein Pils, ein Export oder ein Ale – unsere Biere überzeugen in ihrer Vielfalt.“ Preise gingen auch nach Vorarlberg, Ober- und Niederösterreich sowie in die Steiermark.