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Ein Bild auf 5min.at zeigt Stau nach einem Verkehrsunfall auf der A2.
Nach einem Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn kommt es zu Verkehrsbehinderungen.
Velden
23/06/2026
Einsatz

Sirenen ertönten in Velden: Unfall sorgt für Stau auf der A2

Dienstagmittag ertönten die Sirenen im Bereich von Velden am Wörthersee. Aus bislang unbekannter Ursache ist es zu einem Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn gekommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Die Einsatzkräfte wurden am Dienstag auf die A2 Südautobahn alarmiert. Auf Höhe von Velden am Wörthersee ist es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut ersten Informationen der ASFINAG sind der erste Fahrstreifen und der Pannenstreifen in Fahrtrichtung Villach vorübergehend für den Verkehr gesperrt. Infolgedessen hat sich bereits ein langer Stau gebildet. Mit zeitlichen Verzögerungen muss gerechnet werden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Karte der ASFINAG.
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Auf Höhe von Velden ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall gekommen.
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