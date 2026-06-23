Sirenen ertönten in Velden: Unfall sorgt für Stau auf der A2

Dienstagmittag ertönten die Sirenen im Bereich von Velden am Wörthersee. Aus bislang unbekannter Ursache ist es zu einem Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn gekommen.

Die Einsatzkräfte wurden am Dienstag auf die A2 Südautobahn alarmiert. Auf Höhe von Velden am Wörthersee ist es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut ersten Informationen der ASFINAG sind der erste Fahrstreifen und der Pannenstreifen in Fahrtrichtung Villach vorübergehend für den Verkehr gesperrt. Infolgedessen hat sich bereits ein langer Stau gebildet. Mit zeitlichen Verzögerungen muss gerechnet werden.