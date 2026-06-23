Cineplexx zeigt ausgewählte WM-Spiele jetzt auch in Villach

Wegen der großen Nachfrage weitet Cineplexx sein Public-Viewing-Angebot zur Fußball-Weltmeisterschaft aus. Auch in Villach sind damit sowohl beide Halbfinalbegegnungen als auch das große Finale zu sehen.

Der Fußball-Weltmeisterschaft sorgt nicht nur in den Stadien für Begeisterung, sondern auch in den Cineplexx-Kinos.

Der Fußball-Weltmeisterschaft sorgt nicht nur in den Stadien für Begeisterung, sondern auch in den Cineplexx-Kinos.

Die Fußball-Weltmeisterschaft sorgt für einen regelrechten Ansturm auf die Cineplexx-Kinos. Wegen des großen Interesses erweitert der Betreiber nun sein Public-Viewing-Angebot für die finale Phase des Turniers: Beide Halbfinalspiele sowie das Endspiel werden in acht zusätzlichen Kinos live übertragen. Von der Ausweitung profitiert auch der Standort in Villach. Der Ticketverkauf startet in Kürze.

Halbfinale und Finale an noch mehr Standorten

„Die starke Resonanz zeigt, wie groß die Begeisterung für die WM und das österreichische Nationalteam aktuell ist […]. Deshalb schaffen wir zusätzliche Kapazitäten für die entscheidenden Spiele des FIFA World Cup 2026™. Daneben prüfen wir derzeit die Möglichkeit, Nachtrunden des 4 Uhr Spiels Österreich gegen Algerien zu zeigen“, erklärt Florian Vorraber, Head of Marketing & Sales bei Cineplexx abschließend.