Kärntner Gastronom schlittert erneut in die Pleite

Über das Vermögen des bekannten Gastronomen Roland Steiger wurde am Dienstag über Gläubigeranträge ein Konkursverfahren eröffnet.

Bereits im Jahr 2024 wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Wirtes eröffnet. „Hier schloss er mit den Gläubigern einen 20-prozentigen Sanierungsplan ab“, heißt es vonseiten des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV). 5 Minuten berichtete. Nun dürfte sich der Rosegger Gastronomieunternehmer erneut in einer finanziellen Schieflage befinden.

Zwei Dienstnehmer betroffen

Aktuell liegen weder dem AKV noch dem Kreditschutzverband von 1870 genaue Informationen über das Vermögen oder die Schulden vor. Von der Insolvenz sind jedoch zwei Dienstnehmer betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Peter Messnarz bestellt.