Mit Ende 2026 ist Schluss: Kärntner Raiffeisenbank-Filiale schließt
Die Raiffeisenbank Region Villach passt ihre Standorte an: Die Filiale in Nötsch wird mit Ende 2026 geschlossen. Kunden werden künftig auf andere Standorte verwiesen.
Die Raiffeisenbank-Filiale in Nötsch wird geschlossen. Die Raiffeisenbank Region Villach informiert ihre Kundinnen und Kunden, dass der Standort im Zuge einer Zusammenlegung von Filialen mit Jahresende 2026 aufgegeben wird. In einem Schreiben an die Kunden erklärt die Raiffeisenbank Region Villach, dass sie ihr Service- und Beratungsangebot künftig an ausgewählten Standorten bündeln möchte. Durch die Zusammenlegung sollen weiterhin persönliche Beratung, Fachwissen und moderne Bankservices gewährleistet werden. Die bisherigen Ansprechpartner bleiben laut Bank weiterhin für die Kunden erreichbar.
Kunden müssen auf andere Standorte ausweichen
Für die Kundinnen und Kunden soll sich bei Kontoführung und Kartenausstattung nichts ändern. Auch die Bargeldversorgung und einfache Bankgeschäfte sollen weiterhin möglich bleiben. Die Raiffeisenbank verweist künftig auf andere Standorte, unter anderem auf das Bankhaus Arnoldstein sowie Filialen in Villach-Neufellach, Villach-Nikolaigasse und Finkenstein. Auch Selbstbedienungsmöglichkeiten für Bargeldbehebungen und Überweisungen bleiben laut Bank bestehen.
Veränderung für den Nötscher Hauptplatz
Mit der Schließung verliert Nötsch eine weitere zentrale Anlaufstelle im Ortszentrum. Die Filiale befindet sich direkt am Hauptplatz und war für viele Kunden eine wichtige Einrichtung im täglichen Leben. Wie es mit der frei werdenden Geschäftsfläche weitergeht, ist derzeit noch offen. Auch der örtliche Nahversorger ADEG hatte zuletzt angekündigt, den Standort zu schließen. Damit könnten künftig zwei größere Flächen im Zentrum neu genutzt werden.