Seltene Sportwagen lockten tausende Gäste nach Velden

Eine Woche lang glänzte Velden im Sportwagen-Fieber: seltene PS-Boliden, volle Promenaden und ein DJ-Konzert, das selbst eine Gewitterfront nicht stoppen konnte.

Wer in Velden unterwegs war, kam an den Sportwagen kaum vorbei. Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Porsche, McLaren und weitere seltene Fahrzeuge rollten durch das Ortszentrum. Entlang der Promenade wurde fotografiert, gestaunt und gefeiert. Das Internationale Sportwagen Festival brachte wieder Gäste aus dem In- und Ausland an den Wörthersee. Besonders auffällig waren exklusive Sondermodelle und streng limitierte Einzelstücke, die man sonst kaum aus dieser Nähe sieht.

Mehr als nur Autos

Das Festival bestand aber nicht nur aus Ausfahrten und Motorengeräuschen. Bereits am Donnerstag gab es den Welcome Cocktail im Seehotel Europa mit Soul-Sängerin Berenice. Am Freitag folgte das Sommerfest von Sportwagen-Händler Manfred Böhm im Beach House. Am Abend wurde im Casino Velden die Sportwagen-Gala gefeiert. Für Musik sorgte Lucas Fendrich, unter den Gästen waren Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.

©Veldener Tourismusgesellschaft k.K. | Velden wurde zur Bühne für seltene Sportwagen, internationale Gäste und beste Sommerstimmung am Wörthersee.

Velden im Fokus

Auch abseits der Fahrzeuge war in Velden viel los. Unternehmer, Künstler, TV-Persönlichkeiten und bekannte Gesichter aus Österreich und dem benachbarten Ausland waren während der Festivalwoche vor Ort. Veranstalter Heribert Kasper sprach von einem Festival, das seit 26 Jahren für Leidenschaft, Emotionen und Begegnungen steht. Hannes Markowitz, Geschäftsführer der Veldener Tourismusgesellschaft, zog ebenfalls eine positive Bilanz. Er betonte die internationale Strahlkraft von Velden und dem Wörthersee.

„Als die Musik losging, war das Wetter sofort vergessen“

Für Spannung sorgte am Samstagabend das Konzert von DJ Antoine im Rosengarten des Schlosshotels Velden. Wegen einer unerwarteten Gewitterfront und anhaltenden Regens wurde der Beginn verschoben. Nach Abstimmung zwischen Veranstalter, Gemeinde und Einsatzkräften fiel die Entscheidung gegen eine Absage. Später verwandelten DJ Antoine, Tom Novy und Marvin Alois den Rosengarten in eine Partyzone. Eine Mädelsgruppe aus Kärnten brachte es so auf den Punkt: „Als die Musik losging, war das Wetter sofort vergessen.“

©Veldener Tourismusgesellschaft k.K. | Im Rosengarten des Schlosshotels feierten die Besucher zu DJ Antoine, Tom Novy und Marvin Alois bis in die Nacht.

„Sind extra aus der Steiermark nach Velden gekommen“

Viele Besucher nahmen vor allem die Nähe zu den Fahrzeugen mit. Daniel F., Tagesbesucher aus der Steiermark, sagte: „Wir sind extra aus der Steiermark nach Velden gekommen und es hat sich absolut gelohnt.“ Auch bei den Ausstellern fiel die Bilanz positiv aus. Wagenwerk war mit Geschäftsführer Lukas Hinterberger und seinem Team erneut vertreten und zog viele Blicke auf sich. Für Velden blieb am Ende eine Festivalwoche mit viel Betrieb, vielen Fotos und einem starken Lebenszeichen am Wörthersee.