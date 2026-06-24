Villach-Land: Baum krachte auf Gebäude und blockierte Straße

In Treffen am Ossiacher See stürzte ein Baum auf eine Garage und blockierte die Straße. Die Freiwillige Feuerwehr musste ausrücken.

Die Einsatzkräfte zerkleinerten den entwurzelten Baum, um die blockierte Straße nach rund einer Stunde wieder freizugeben.

Die Einsatzkräfte zerkleinerten den entwurzelten Baum, um die blockierte Straße nach rund einer Stunde wieder freizugeben.

Ein kräftiger Sturm zu Beginn der Woche hat in Treffen am Ossiacher See zu Schäden geführt. In der Marktstraße entwurzelte die Sturmböe einen Baum, der daraufhin quer über die Fahrbahn sowie auf das Dach einer Garage stürzte. Die örtliche Freiwillige Feuerwehr rückte daraufhin zur Unterstützung aus.

Baum wurde zerkleinert

Vor Ort sicherten die Helfer die Unfallstelle ab und sperrten den betroffenen Straßenabschnitt für den Verkehr. „Unsere Mannschaft rückte umgehend aus, sicherte die Einsatzstelle und sperrte die Straße für den Verkehr. Anschließend wurde der Baum zerkleinert, um eine sichere Entfernung zu ermöglichen“, ergänzte die FF Treffen.

Rund eine Stunde Einsatzdauer

Die Bergung wurde zudem durch einen Kameraden beschleunigt, der mit einem Forstanhänger samt Greifer half, die schweren Baumteile rasch zur Seite zu heben. Nach rund einer Stunde waren die Aufräumarbeiten vollständig beendet, sodass die Straße wieder für den Verkehr freigegeben und die Einsatzbereitschaft der Wehr wiederhergestellt werden konnte.