Heftige Szenen in Villach: Passanten stoppten aggressiven Mann

In der Villacher Gaswerkstraße kam es am Dienstag gegen 7:45 Uhr zu einem Vorfall, bei dem ein zunächst unbekannter 38-jähriger Mann versuchte, eine 46-jährige Frau gewaltsam aus einem Auto zu zerren. Zeugenangaben zufolge packte der Angreifer das Opfer am Hals und verletzte sie durch Schläge. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den Lebensgefährten der Frau.

Polizist und Mitarbeiter der Stadt bemerkten Mann

Zwei Passanten, bei denen es sich um Mitarbeiter der Stadt Villach handelte, bemerkten die Situation und griffen helfend ein. Es gelang ihnen, den äußerst aggressiv agierenden Mann von der Frau wegzuziehen, wobei einer der beiden Helfer Verletzungen erlitt. Im Anschluss daran ergriff der Verdächtige zu Fuß die Flucht. Ein zufällig anwesender Polizeibeamter, der sich privat in seiner Freizeit vor Ort befand, wurde auf die Flucht aufmerksam. „Der tatverdächtige Mann flüchtete danach zu Fuß. Dies wurde von einem zufällig vorbeikommenden Polizeibeamten, er befand sich in seiner Freizeit, wahrgenommen. Er stellte sich sofort in den Dienst, folgte dem Flüchtenden und konnte ihn kurze Zeit später einholen und festhalten. Dabei wurde der Mann noch aggressiver und verletzte auch den Polizeibeamten“, erklärte die Landespolizeidirektion Kärnten hierzu.

Mehrere Verletzte

Erst durch das erneute Einschreiten der beiden Mitarbeiter der Stadt Villach konnte der Tatverdächtige bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife am Boden fixiert werden. Er wurde vorläufig festgenommen und in das PAZ Villach überstellt. Der Vorfall forderte mehrere Verletzte: Neben der 46-jährigen Frau und dem einschreitenden Polizeibeamten erlitt auch ein Mitarbeiter der Stadt Klagenfurt Verletzungen. Nach dem Abschluss sämtlicher Ermittlungen erfolgt eine Anzeige auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Dem Mann wird der Verdacht der mehrfachen Körperverletzung sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Last gelegt. Zudem erging gegen den Beschuldigten ein Annäherungs- und Betretungsverbot.