Kärntner Steinmetz schlitterte in die Pleite

Über das Vermögen des selbstständigen Steinmetzes Anel Rastoder aus Paternion wurde am Mittwoch ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Überschuldung beläuft sich auf rund 273.000 Euro.

Dem Steinmetz wurde ein massiver Geschäftseinbruch während der Covid-19-Pandemie zum Verhängnis. Hinzu kam, dass er in den Jahren 2021/2022 versuchte, einen Grabkerzenhandel aufzubauen. „Das Vorhaben war jedoch nicht erfolgreich, da der Vertrieb des entwickelten Kerzenproduktes behördlich untersagt wurde“, heißt es vonseiten des Alpenländischen Kreditorenverbandes am Mittwoch. Infolgedessen wurde nun ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet

67 Gläubiger betroffen

Laut Antrag belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 410.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in einer Größenordnung von rund 137.000 Euro. Von der Insolvenz sind 67 Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Laut dem Kreditschutzverband von 1870 ist „aufgrund einer positiven Auftragslage“ die Fortführung des Unternehmens sowie der Abschluss eines 20 prozentigen Sanierungsplanes beabsichtigt. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 20. Juli 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Gustav Ortner bestellt „Dieser wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, so der KSV abschließend.