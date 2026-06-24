Villach bekommt ersten Montessori-Kindergarten

In Kooperation mit der Diakonie de La Tour eröffnet im Herbst 2026 Villachs erster Montessori-Kindergarten. Die Anmeldung für die neue Betreuungsstätte erfolgt vom 6. bis 10. Juli direkt im Pestalozzi-Kindergarten.

Im Herbst 2026 eröffnet Villachs erster Montessori-Kindergarten. Er nutzt künftig die Räume der Pestalozzi-Einrichtung, da diese im Herbst in den generalsanierten Bildungscampus – Am Stadtpark umzieht. Das Projekt ist Teil einer Bildungs- und Betreuungsoffensive der Stadt. Betrieben wird der Kindergarten von der Diakonie de La Tour. „Familien erhalten noch mehr Wahlmöglichkeiten, um ihre Kinder entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse begleiten zu lassen“, freut sich Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) als zuständige Bildungsreferentin. Astrid Körner, Rektorin der Diakonie de La Tour, ergänzt: „Es freut uns, dass wir mit unserem reformpädagogischen Konzept einen Beitrag zum breiten Angebot an Kindergärten in Villach leisten dürfen.“

Anmeldungen ab 6. Juli möglich

Die Anmeldewoche findet von 6. bis 10. Juli 2026 im Pestalozzi-Kindergarten statt. Eltern können ihre Kinder vor Ort in der Zeit von 8 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr für den Herbst anmelden. Um eine telefonische Terminvereinbarung unter 0664 / 88 58 10 08 wird gebeten.