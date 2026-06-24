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/ ©Wasserrettung Sattendorf
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Team der Wasserrettung Sattendorf.
Am 27. Juni 2026 ist es wieder so weit: Die Wasserrettung Sattendorf veranstaltet ihre jährliche Beachparty am Ossiacher See.
Annenheim
24/06/2026
Am 27. Juni
#goodnews

Wasser­retter laden wieder zur Beach­party an den Ossiacher See

Echtes Strand-Feeling: Zum neunten Mal lädt die Wasserrettung Sattendorf am kommenden Samstag, dem 27. Juni 2026, zur Beachparty in den Seepark Annenheim.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Ein abwechslungsreiches Programm wartet am kommenden Samstag wieder im Seepark Annenheim: 35 ehrenamtliche Kräfte der Wasserrettung Sattendorf organisieren dort auch heuer eine Beachparty für Groß und Klein. Der Startschuss fällt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Bis 20 Uhr gibt es Showeinlagen, eine Kinderhüpfburg und Musik von DJ Max. Die eigentliche Fete beginnt dann um 21 Uhr mit den TMLS Deejays am Mischpult. Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt.

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