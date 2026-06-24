Ein abwechslungsreiches Programm wartet am kommenden Samstag wieder im Seepark Annenheim: 35 ehrenamtliche Kräfte der Wasserrettung Sattendorf organisieren dort auch heuer eine Beachparty für Groß und Klein. Der Startschuss fällt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Bis 20 Uhr gibt es Showeinlagen, eine Kinderhüpfburg und Musik von DJ Max. Die eigentliche Fete beginnt dann um 21 Uhr mit den TMLS Deejays am Mischpult. Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt.