Bei der Landung: Fallschirmspringer (30) in Villach-Land abgestürzt

In der Gemeinde Treffen kam es am Mittwochabend zu einem Unfall im Flugsport. Ein 30-jähriger Fallschirmspringer stürzte während des Landeanflugs ab und zog sich dabei Verletzungen zu.

Nach dem Absturz in der Gemeinde Treffen wurde der verunglückte Mann aus dem Bezirk Leoben vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend ins LKH Villach eingeliefert.

Nach dem Absturz in der Gemeinde Treffen wurde der verunglückte Mann aus dem Bezirk Leoben vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend ins LKH Villach eingeliefert.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 20:30 Uhr. Nachdem die Einsatzkräfte alarmiert worden waren, rückten die Beamten der Polizeiinspektion Sattendorf zum Unfallort aus. Bei deren Eintreffen wurde der verunglückte Sportler, ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Leoben (Steiermark), bereits von einem Team des Roten Kreuzes medizinisch versorgt.

40 Meter versetzt

Zum Unfallhergang äußerte sich der Betroffene gegenüber den Einsatzkräften, dass er in ca. 30 Metern Flughöhe im Landeanflug war, als ihn unerwarteter Rückenwind knapp. 40 Meter versetzte, worauf er schlussendlich abstürzte. Nachdem die Rettungskräfte die Erstversorgung vor Ort abgeschlossen hatten, wurde der Verletzte in das Landeskrankenhaus (LKH) Villach transportiert. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.