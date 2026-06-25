Verantwortung ERDE fordert Hitzeaktionsplan und kühle Orte für Villach

Eine aktuelle Greenpeace-Analyse bescheinigt dem Villacher Stadtzentrum aufgrund des geringen Grünanteils eine „hohe Hitzebelastung“ (Stufe 4 von 5). Im Vergleich von 80 Gemeinden landet Villach auf Platz 66. Verantwortung ERDE fordert daher einen Hitzeaktionsplan sowie eine „Naturstadt-Garantie“ nach dem Vorbild von Wien, Graz und Innsbruck. Ziel sind mehr Grünflächen im Zentrum und frei zugängliche kühle Orte.

Verweis auf den Hitzeschutzplan

Ein ähnlicher Antrag wurde bereits im Rekordhitzejahr 2024 mit Verweis auf den Kärntner Hitzeschutzplan abgelehnt. Dieser biete laut der Fraktion jedoch nur allgemeine Empfehlungen statt konkreter Hilfe vor Ort. „Wien zeigt, dass es anders geht: Mit den ‚Coolen Zonen‘ und ‚Coolen Straßen‘ gibt es dort kostenlose, öffentlich zugängliche Orte, an denen sich Menschen an heißen Tagen abkühlen können. Organisation und Know-how dafür kann und muss die Stadt selbst übernehmen. Darauf zu warten, bis ein anderer zuständig ist, hilft den Betroffenen nicht“, so Gaby Krasemann.