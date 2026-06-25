Wegen Gluthitze: Veranstaltung in Villach wird vorzeitig beendet

Aufgrund der prognostizierten Extrem-Temperaturen von bis zu 37 Grad schließt der Alpen-Adria Keramikmarkt in Villach am Samstag vorzeitig. Das Stadtmarketing reagiert damit auf die rote Hitzewarnstufe der Geosphere Austria.

Der Alpen-Adria Keramikmarkt in Villach schließt am Samstag früher. Als Grund wird die bevorstehende Gluthitze angeführt.

Der Alpen-Adria Keramikmarkt in Villach schließt am Samstag früher. Als Grund wird die bevorstehende Gluthitze angeführt.

Hitzewarnstufe „rot“ wurde für Samstag, Sonntag und Montag vonseiten der Geosphere Austria ausgerufen. Betroffen ist auch die Stadt Villach. Darum werden nun entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Markt wird vorzeitig beendet

„Aus Sicherheitsgründen haben wir uns als Veranstalter dazu entschlossen, den 37. Alpen-Adria Keramikmarkt in Villach, am Samstag, 27.6. 2026, bereits um 14 Uhr zu beenden“, heißt es vonseiten der Stadtmarketing Villach GmbH. Die Kunst-Veranstaltung geht heuer bereits zum 37. Mal in Villachs Innenstadt über die Bühne. Vor Ort sind 18 ausgewählte Keramikwerkstätten aus sieben europäischen Ländern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2026 um 15:26 Uhr aktualisiert